Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı Vizontele filmini ve filmdeki ünlü "Baba akü yok" sahnesini bilmeyen yoktur. O meşhur sahne ve replik, yıllar sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçaklarıyla ilgili yaptığı açıklama ile tekrar gündem oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. THK'nin en büyük filonun kendilerinde olduğu iddiasına da açıklık getirmesini talep eden Pakdemirli, "Hani neredeymiş 20 tane uçak? 6 tane apronda uçak görünüyor, 3 tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor! Hani Vizontele'de vardı ya açıyorlar kaputu 'Motor yok.' diyor. Böyle trajikomik tiyatroyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarının ardından gözler 2001 yapımı Vizontele filmine çevrildi.

BABA AKÜ YOK

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı Vizontele filmini ve filmdeki ünlü "Baba akü yok" sahnesini bilmeyen yoktur.

2001 yapımı filmin meşhur sahnesinde Şafak Sezer'i canlandıran Veli, babasına sitem ederek arabayı çalıştırmak ister.

Araba çalışmayınca, kaputa bakan Sezer, akünün olmadığını anlar ve "Baba akü yok" der. Babasının ve kendisinin verdiği tepki, yıllar içinde Türk sinemasının akılda kalan sahneleri arasında yer alır.

VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNE İLK KEZ TELEVİZYON GELİRSE...

Ömer Faruk Sorak ile Yılmaz Erdoğan tarafından çekilen; oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Tolga Çevik, Altan Erkekli, Şafak Sezer, Şebnem Sönmez gibi pek çok ismin yer aldığı Vizontele 2001 yılında beyazperdede sinemaseverler ile buluşmuştu.

Yılmaz Erdoğan'ın anıları Hakkari'de geçse de film, 1974 yılında Van'ın Gevaş ilçesine televizyonun gelişini anlatıyor. Vizontele'nin Van'da geçmenin nedeni ise, Hakkari'de çekim yapmanın zor olacağı düşüncesiydi.

Filmde TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönüyor. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alıyor.

Teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden Emin ise olayların üstesinden gelmeye çalışıyor. Diğer yandan televizyon ile ilk defa tanışan ve cihazın nasıl çalıştığını merak eden halk, pek çok komik sahnenin yaşanmasına neden oluyor.

PEK ÇOK REPLİK HALA AKILLARDA

Vizontele "Baba akü yok" sahnesinin yanında şüphesiz pek çok replik ve sahne ile hafızalara kazındı. O repliklerden bazıları ise şöyle...

Şimdi bu radyonun resimlisidir. -Nasıl yani? Ya güzel kardeşim. Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? -Söylüyor. -İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. -Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? -Vallahi orasını ben de bilmiyorum. -Eğer görürse iyi değil. Ev halidir kardeşim. İnsan icabında donla geziyor. Koskoca Zeki Müren'in karşısında olur mu?

İnsan memleketini niye sever? Başka çaresi yoktur da ondan… Ama biz biliriz ki bir yerde mutlu mesut olmanın ilk şartı orayı sevmektir. Burayı seversen, burası dünyanın en güzel yeridir. Ama dünyanın en güzel yerini sevmezsen, orası dünyanın en güzel yeri değildir…

Valla Casım ağabey, sen fosil sayılırsın. Bir gün bir müzemiz olursa seni girişine koyacağız.

-Koş babana haber ver. Çıkrıkçı Şaban'ı bulsun, ayağı kırıldı zavallının. -Peki ana. -Yalnız donunu giymeyi unutma. -Ne donu ana? Vallahi giymemişim, nereden bildin ana? -Kaybol hadi, kaybol!

-Bedri Ağa mı? Katırcı Bedri ne zaman ağa oldu? -Ne yani, hayvansever bir insandan ağa olamıyor mu? Böyle bir kaide mi var? Katırları seviyordu rahmetli.