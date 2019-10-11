2006 yılında evlenen ve 12 yıl evli kaldıktan sonra 2018 yılında evliliklerini noktalayan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti, geride bıraktığımız gün çocukları Rodin ve Erdoğan'ın Sanem Oktar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Berfin Erdoğan ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.