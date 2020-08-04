Yılmaz Erdoğan, Beşiktaş'ın 12 Haziran'da başlattığı 'Bırakmam Seni' adlı kampanyası çerçevesinde telefonla kulübe gönül verenlerden maddi destek isteyecek

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

İçinde bulunduğu maddi darboğaz, spor kulüplerinin yardım kampanyaları düzenlemelerine yol açıyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü de 12 Haziran'da 'Bırakmam Seni' adı altında bir yardım kampanyası düzenledi. Kampanyaya, haber yayına hazırlandığı ana kadar 266.973 kişi yardımda bulundu.

Yılmaz Erdoğan da 'Bırakmam Seni' adlı kampanya çerçevesinde yardım toplayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda düzenlenecek yardım gecesinde ünlü isimler, Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı sporcular da telefonla yapacakları bağlantılarla kulübe gönül verenlerden yardım talep edecek. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek gece için Yılmaz Erdoğan'ın yanında hangi ünlülerin kimlerin olacağı konusunda çalışmalar devam ediyor.