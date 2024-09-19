Yılmaz'dan hakem ve Trabzonspor sözleri
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından hakem ve Trabzonspor hakkında konuştu.
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2-0 öne geçmelerine rağmen 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"TRABZONSPOR'A HİÇBİR ZAMAN YANLIŞIM OLMADI"
Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Benim Trabzonspor'a hiçbir zaman yanlışım olmadı. Ben Trabzonspor'u çok seviyorum. İster inanın, ister inanmayın. Ekmeğini yedim. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Beni tekrardan Türk futboluna kazandıran Şenol Güneş ve Trabzonspor'dur. Bunu kimse inkar edemez. Küfür de olsa, başka bir şey de olsa beni sevdiklerini biliyorum. Ben de seviyorum. Ancak ben Kayserispor'un hakkını korumak için her şeyi yapmak zorundayım. Bana yakışan bu. Bize bunu buralarda öğrettiler. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin." dedi.
"HAKEMİN CANI SAĞOLSUN"
Hakeme eleştirilerde bulunan genç teknik adam, "Hakem Mehmet Türkmen'in canı sağ olsun. Türk evladı çünkü. Hata yaptı, canı sağ olsun. Bugün bize yarın başkasına yapar. Kendisi de mutsuzdur mutlaka ama önemli değil. Kayserispor'un hakkını yedirmek istemiyoruz. Yarın başkasına yapmasın ki başkasının da canı yanmasın." ifadelerini kullandı.
"OYUNCULARIM YÜREĞİNİ ORTAYA KOYDU"
Burak Yılmaz ayrıca, "Bizim adımıza harika bir maç. Oyuncularım Avni Aker'in ortasına yüreğini koydu. Onlar maçın kazananı bence. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.
MAÇ SONU TARAFTARLA GERGİNLİK
Trabzonspor'un Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından gerginlik yaşandı.
Kayserispor Teknik Direktörü ile Burak yılmaz arasında olay çıktı.
Taraftarların tepkisi sonrası Burak Yılmaz, "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım" diyerek taraftarlara tepki gösterdi.