İlk adım! Rana yıllardır yürüme güçlüğü çekiyordu

Rana'nın bir yandan okuluna devam ettiğini bir yandan da fizik tedavi ve rehabilitasyona geldiğini aktaran anne Karahan, çok zor ve yorucu bir süreç geçirdiklerini belirtti. Karahan, "Kızım sadece ağlıyordu, ne istediğini bilemiyordum. Bunlar anne için çok acı, çok zor günler geçirdik, bu tarif edilemez." dedi.

Bir süre sonra bıngıldağında şişme gerçekleştiğini anlatan anne Karahan, sürece ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu durumun ardından beyin ve sinir cerrahisine başvurduk. Tetkikler sonucunda, beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi olan hidrosefaliye bağlı ameliyat oldu ve bir yaşındayken SP tanısı konuldu. Ardından da fizik tedavi ve özel eğitim almaya başladı kızım. Yedi yaşına geldiğinde kaslarının zayıf kalmasından dolayı kalça çıkıklığı ameliyatı yapıldı. Geçtiğimiz yıl da iki ayak bileğinden ameliyat oldu. Şu an çok daha iyi ve daha da iyi olmak için çabalıyoruz. Desteksiz yürüyemiyordu, bağımsız yürüyebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

"KIZIMIN YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖREBİLMEK BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Rana'nın diğer yaşıtları gibi bir hayatı olmadığını, bunun kendisini çok üzdüğünü ifade eden anne Karahan, şunları söyledi: "Örneğin, kızım yaşıtları gibi bağımsız yürüyemiyor. Yapamadığı şeyler olduğunda kendini de beni de çok üzüyor. Bir geziye gidiyoruz, arkadaşları koşup geziyor, eğlenebiliyor ama Rana sadece baktığı kadarıyla kalıyor. Ben götürebilirsem gidiyor, götüremezsem gidemiyor. Bunlar da bizi çok üzüyor. Kızım, erken tanı ve tedavi aldığı için vücudu daha az hasar gördü, bu da en büyük sevincimiz. En büyük hayalimiz, onun tek başına yürüyebilmesi ve birlikte alışverişe gidebilmek, uçağa binmek, yolculuk yapabilmek."

Karahan, kızının ilk adımlarını izlerken hissettiği mutluluğu şöyle aktardı: "Bugün kızımın yürüdüğünü görebilmek beni çok mutlu ediyor. Biz, 12 yıldır Rana'nın yürümesi için çok çaba harcadık, çok uğraştık, çok zor zamanlar geçirdik. Şimdi çok mutluyum, çünkü önceleri Rana'nın hareketleri daha yavaştı, artık daha hızlandı, adımlarını daha çabuk atmaya çalışıyor. İnşallah, bundan sonra bağımsız yürümek için daha çok uğraşacağız ve tek başına bağımsız yürüyecek."

Kızının fiziksel sağlığının bu seviyeye gelmesinde emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkürlerini sunan Karahan, onların katkılarıyla bugün bu sevinci yaşadıklarını söyledi.

"YÜRÜYEBİLDİĞİM İÇİN ÇOK GÜZEL HİDDEDİYORUM"

Rana Karahan da SP'li olmayı büyük bir eksiklik olarak görmediğini ifade ederek, "Bu duruma öyle üzülmüyorum, Allah'ın verdiği bir durum. Çok şükür iyiyim ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Tedavime devam ediyorum, daha iyi olmak için çok çalışıyorum." dedi.

Gelecekte anasınıfı öğretmeni ya da pilot olabilmeyi hayal ettiğini anlatan Karahan, "Kuş gibi uçabilmeyi istiyorum. Yaşıtlarımla birlikte oyun oynayabilmeyi, daha çok vakit geçirebilmeyi istiyorum. Bir de keman çalabilmeyi çok istiyorum, bana da keman çalmak çok yakışır bence." diye konuştu.

Kendisi gibi SP'li arkadaşlarına da seslenen Karahan, hiç vazgeçmeden mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

Rana Karahan, "Yürüyebildiğim için çok güzel hissediyorum. Yürümek çok güzel ve çok eğlenceli. Bir de desteksiz yürüyebilirsem daha güzel olur" dedi.