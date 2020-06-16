Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlık yöre tarihinde, mistik kültüründe ve folklorunda özel bir yere sahip anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.
AA'nın haberine göre bu kapsamda Bakanlık tarafından Konya'nın Seydişehir ilçesi Yenicami Mahallesi'nde yer alan 400 yaşındaki Türk meşesi, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde yer alan 650 yaşındaki doğu çınarı ile Antalya'nın Kemer ilçesi Yaylakuzdere Mahallesi'nde bulunan 1000 yaşında ve 4 metrenin üzerinde gövde çapına sahip doğu çınarı anıt ağaç olarak tescillenerek, koruma altına alındı.
Yıllara meydan okuyan bu anıt ağaçların tescil edilmesi ile Bakanlık tarafından 2011 yılından bu yana koruma altına alınan anıt ağaç sayısı 1000'e ulaştı. Geçmişten bugüne tescil edilen toplam anıt sayısı ise 9 bini aştı.
Bakanlığın çalışmaları sonucunda tescil edilen ağaçlar arasında Zonguldak'ta yer alan 4 bin yaşındaki porsuk ağacı, yine Aydın'da tescillenen yaklaşık 1800 yaşındaki zeytin ağacı gibi "yaşayan tarih" olarak kabul edilen ağaçlar da bulunuyor.
Ayrıca koruma altındaki anıt ağaçların bakımı ve çevre düzenlemeleri gibi çalışmalar da Bakanlık tarafından yaptırılıyor.
BU YIL ANIT AĞAÇLARIN BAKIMINA 1,5 MİLYON LİRA AYRILDI
Bakanlık bu doğrultuda geçen yıl Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya, Uşak ve Ordu'da bulunan tüm anıt ağaçların bakımını yaptırdı. Ağaçların türü ve yaşları gibi temel bilgilerin yer aldığı bilgi tabelaların asma işlemini gerçekleştirdi.
Bu yıl için de Adana, Mersin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mardin'de bulunan anıt ağaçların bakımlarının yapılabilmesi için 1,5 milyon lira bütçe ayrıldı ve bakım çalışmaları başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!