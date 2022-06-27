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Yıllar ona da acımadı! Yeşilçam'ın efsanesi Keloğlan'ın 50 yıl sonraki halini tanımak imkansız! Keloğlan'ın yıldızı Rüştü Asyalı şimdilerde 75 yaşında!

Yıllar ona da acımadı! Yeşilçam'ın efsanesi Keloğlan'ın 50 yıl sonraki halini tanımak imkansız!

Yeşilçam'ın efsanelerinden Keloğlan filminin başrol oyuncusu Rüştü Asyalı 50 yıl sonra ortaya çıktı. Ankara Halkevleri Genel Merkezi'nde katıldığı tiyatro kursuyla mesleğe ilk adımı atan Asyalı, 1963 yılında Ankara Radyosu Çocuk Saati ekibinde temsil kolu sanatçısı olarak mikrofonla tanıştı. 1971 ile 1975 yıllarında yayınlanan dört Keloğlan filminde rol alan ünlü oyuncu başarılı performansı ile 25 yaşında şöhreti yakaladı. Öte yandan Atatürk Anlatıyor adlı belgeselde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı. İşte, Yeşilçam'ın efsanesi Keloğlan'ın son hali...

27.06.2022 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • 7'den 70'e sevilerek izlenen Yeşilçam'ın efsanelerinden Keloğlan filmlerinde Keloğlan  karakterine hayat veren Rüştü Asyalı 50 yıl sonra ortaya çıktı. 

  • Henüz lise eğitimini tamamlarken Ankara Halkevleri Genel Merkezi'nde açılan tiyatro kurslarına başlayan ve 1963'te Ankara Radyosu Çocuk Saati ekibinide yer alan Asyalı, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünü kazandı.

  • Ankara Radyosu'nda canlandırdığı Keloğlan oyunları ile beğeni toplayan Rüştü Asyalı önerilen ardından sinema sektörüne geçiş yaptı.

  • 1971-1975 yılları arasında "Keloğlan" adlı sinema filmi serisinde 4 film boyunca başrol olarak rol alan ünlü oyuncu performansıyla beğeni topladı.

  • Doğallığıyla seyircisinin beğenisi toplayan Rüştü Asyalı, "Ben bir garip Keloğlanım" türküsüyle hafızalara kazındı.

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