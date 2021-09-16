Yılkı atı toplayan 4 kişiye suçüstü!

Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Yeşilyurt Mahallesi Karacadağ bölgesinde izinsiz yılkı atı yakaladığı bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler, Kırgızistan uyruklu Ulan A, Kulubek A, Dier A. ile Özbekistan vatandaşı Nekmurod S'yi yakaladı.

Haklarında yasal işlem yapılan yabancı uyruklular, Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kamyona bindirilen 41 yılkı atı, ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.