Yılın son 'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'ta

İş Sanat’ta bu yılın son Parlayan Yıldızları, Akif Emre Şibiroğlu (piyano) ve Almila Şerbetçi (keman) olacak. Genç müzisyenlerin konserleri 23 Aralık Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek.

İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

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2008 yılında Mersin’de dünyaya gelen Akif Emre Şibiroğlu, 2019 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na kabul edilerek Doç. David Tchumburidze ile eğitimine başladı.

2022 yılında International Global Art 2 yarışmasında üçüncülük ödülünü kazandı ve Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na seçildi. REKLAM 2024 yılında 9. Nouvelles Etoiles Uluslararası Müzik Yarışması’nda birinci olarak Paris’te konser verme şansını yakaladı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın Genç Solistler Konseri’ne katıldı. Akdeniz Opera ve Bale Kulübü 7. Ulusal Oda Müziği Yarışması’nda Morvita Quartett ile birincilik, Viva Quartett ile ikincilik ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Avusturya’daki Musik Festival Zeel am See Orkestrası’na asil kadroda katılmaya hak kazanan genç piyanist, eğitimine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor.

Şibiroğlu'nun 23 Aralık Pazartesi akşamı İş Sanat’taki resitali Prokofiev’in 2 numaralı Piyano Sonatı ile başlayacak. 2007 yılında Ankara’da dünyaya gelen Almila Şerbetçi, beş yaşındayken Bilkent Üniversitesi Konservatuvarı Müzik ve Bale İlkokulu’na kabul edildi. 2012-2017 yılları arasında Feruza Abdullayeva ile keman eğitimi aldı. Bu süre zarfında Kıbrıs Bellapais Manastırı ve Ankara Mozarthaus’ta konserler verdi.

2017 yılından itibaren eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu’nda sürdüren Şerbetçi, 2019 yılında Prag’da düzenlenen Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması’nda birincilik ödülüne layık gördü. REKLAM 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ne geçerek Prof. Dr. Gülen Ege Serter ile çalışmaya başladı. 2024 yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahne aldı.

2021 yılında The Muse International Müzik Yarışması’nda ikincilik, Music and Stars Awards Uluslararası Müzik Yarışması’nda üçüncülük ve Caka Online Müzik Yarışması’nda yaylı çalgılar kategorisinde birincilik ödüllerini; 2023 yılında ise Arnold Rosé Uluslararası Keman Yarışması’nda üçüncülük ödülünü kazandı. Şerbetçi’nin, J. S. Bach’ın 1 numaralı Solo Keman Sonatı ile başlayacak repertuvarı, Jean Sibelius’un Keman Konçertosu ile sona erecek.

GEÇMİŞ KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.