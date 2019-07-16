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HaberlerParaYılın ilk altı ayında bütçe açığı yüzde 70 arttı

Son dakika: Yılın ilk altı ayında bütçe 78.6 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 12 milyar 53 milyon liralık açık verdi. Haziran verisiyle beraber 6 aylık bütçe açığı 78 milyar 582 milyon liraya ulaştı. Yılın ilk altı ayında böylece bütçe açığı geçen yıla oranla yüzde 70 arttı

16.07.2019 - 12:33 | Güncelleme: HABERTURK.COMPara
bütçe

Hazine Ve Maliye Bakanlığı haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 12.1 milyar lira açık verdi. Yılın ilk altı ayında toplam açık 78.6 milyar liraya ulaştı. Ocak-Haziran döneminde bütçe açığı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 70 yükseldi. 

Ocak-Haziran bütçe dengesi: 

  (Bin TL)
 2018 Ocak-Haziran2019 Ocak-Haziran
Harcamalar399.691.211481.566.919
1-Faiz Hariç Harcama365.883.817430.823.045
    Personel Giderleri98.568.836125.835.775
    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 16.388.72021.674.983
    Mal ve Hizmet Alımları30.712.86631.914.003
    Cari Transferler164.689.323199.269.233
    Sermaye Giderleri35.599.36730.964.300
    Sermaye Transferleri8.066.9917.329.038
    Borç Verme11.857.71413.835.713
2-Faiz Harcamaları33.807.39450.743.874
Gelirler353.600.690402.983.963
1-Genel Bütçe Gelirleri339.522.072389.630.323
 Vergi Gelirleri294.820.476307.742.782
 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri19.346.89745.512.770
 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler1.087.2766.099.530
  Faizler, Paylar ve Cezalar19.818.41126.700.648
 Sermaye Gelirleri4.145.8572.880.844
 Alacaklardan Tahsilat303.155693.749
2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz  Gelirleri10.887.6629.234.858
3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri3.190.9564.118.782
Bütçe Dengesi-46.090.521-78.582.956
Faiz Dışı Denge-12.283.127-27.839.082

 

Haziran ayında faiz dışı açık ise 7.7 milyar lira oldu. 6 aylık harcamalara bakıldığında en büyük harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin geçen yıla oranla yüzde 28 artışla 125 milyar 835 milyon liraya ulaştığı görüldü. Buna karşılık vergi gelirlerindeki artış ise yüzde 4.3'te kaldı. 

Haziran ayı bütçe dengesi: 

  (Bin TL)
 2018 Haziran2019 Haziran
Harcamalar77.162.11767.533.941
1-Faiz Hariç Harcama74.772.12563.173.590
    Personel Giderleri16.620.93619.790.541
    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 2.761.0183.255.961
    Mal ve Hizmet Alımları5.089.5455.367.605
    Cari Transferler39.988.57329.569.894
    Sermaye Giderleri5.467.9273.274.863
    Sermaye Transferleri1.030.814354.061
    Borç Verme3.813.3121.560.665
2-Faiz Harcamaları2.389.9924.360.351
Gelirler51.538.18355.480.705
1-Genel Bütçe Gelirleri49.721.26553.666.488
 Vergi Gelirleri42.749.55944.876.671
 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri2.377.1481.618.671
 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler114.610194.192
  Faizler, Paylar ve Cezalar3.093.0785.560.020
 Sermaye Gelirleri1.263.9791.355.971
 Alacaklardan Tahsilat122.89160.963
2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz  Gelirleri1.457.0011.157.763
3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri359.917656.454
Bütçe Dengesi-25.623.934-12.053.236
Faiz Dışı Denge-23.233.942-7.692.885

 

Haziran'da bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6  artarak 55.5 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 12.5 azalarak 67.5 milyar TL oldu. 2018 Haziran ayında 25.6 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Haziran ayında ise 12.1 milyar TL açık verdi 

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