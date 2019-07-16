16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine Ve Maliye Bakanlığı haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 12.1 milyar lira açık verdi. Yılın ilk altı ayında toplam açık 78.6 milyar liraya ulaştı. Ocak-Haziran döneminde bütçe açığı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 70 yükseldi.
Ocak-Haziran bütçe dengesi:
|(Bin TL)
|2018 Ocak-Haziran
|2019 Ocak-Haziran
|Harcamalar
|399.691.211
|481.566.919
|1-Faiz Hariç Harcama
|365.883.817
|430.823.045
|Personel Giderleri
|98.568.836
|125.835.775
|Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
|16.388.720
|21.674.983
|Mal ve Hizmet Alımları
|30.712.866
|31.914.003
|Cari Transferler
|164.689.323
|199.269.233
|Sermaye Giderleri
|35.599.367
|30.964.300
|Sermaye Transferleri
|8.066.991
|7.329.038
|Borç Verme
|11.857.714
|13.835.713
|2-Faiz Harcamaları
|33.807.394
|50.743.874
|Gelirler
|353.600.690
|402.983.963
|1-Genel Bütçe Gelirleri
|339.522.072
|389.630.323
|Vergi Gelirleri
|294.820.476
|307.742.782
|Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|19.346.897
|45.512.770
|Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
|1.087.276
|6.099.530
|Faizler, Paylar ve Cezalar
|19.818.411
|26.700.648
|Sermaye Gelirleri
|4.145.857
|2.880.844
|Alacaklardan Tahsilat
|303.155
|693.749
|2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
|10.887.662
|9.234.858
|3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
|3.190.956
|4.118.782
|Bütçe Dengesi
|-46.090.521
|-78.582.956
|Faiz Dışı Denge
|-12.283.127
|-27.839.082
Haziran ayında faiz dışı açık ise 7.7 milyar lira oldu. 6 aylık harcamalara bakıldığında en büyük harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin geçen yıla oranla yüzde 28 artışla 125 milyar 835 milyon liraya ulaştığı görüldü. Buna karşılık vergi gelirlerindeki artış ise yüzde 4.3'te kaldı.
Haziran ayı bütçe dengesi:
|(Bin TL)
|2018 Haziran
|2019 Haziran
|Harcamalar
|77.162.117
|67.533.941
|1-Faiz Hariç Harcama
|74.772.125
|63.173.590
|Personel Giderleri
|16.620.936
|19.790.541
|Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
|2.761.018
|3.255.961
|Mal ve Hizmet Alımları
|5.089.545
|5.367.605
|Cari Transferler
|39.988.573
|29.569.894
|Sermaye Giderleri
|5.467.927
|3.274.863
|Sermaye Transferleri
|1.030.814
|354.061
|Borç Verme
|3.813.312
|1.560.665
|2-Faiz Harcamaları
|2.389.992
|4.360.351
|Gelirler
|51.538.183
|55.480.705
|1-Genel Bütçe Gelirleri
|49.721.265
|53.666.488
|Vergi Gelirleri
|42.749.559
|44.876.671
|Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|2.377.148
|1.618.671
|Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
|114.610
|194.192
|Faizler, Paylar ve Cezalar
|3.093.078
|5.560.020
|Sermaye Gelirleri
|1.263.979
|1.355.971
|Alacaklardan Tahsilat
|122.891
|60.963
|2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
|1.457.001
|1.157.763
|3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
|359.917
|656.454
|Bütçe Dengesi
|-25.623.934
|-12.053.236
|Faiz Dışı Denge
|-23.233.942
|-7.692.885
Haziran'da bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 55.5 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 12.5 azalarak 67.5 milyar TL oldu. 2018 Haziran ayında 25.6 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Haziran ayında ise 12.1 milyar TL açık verdi
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