Yılın en iyi kısa filmi 'Daghi'
4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali ödülleri törenle dağıtıldı. 'En İyi Kısa Film' ödülünü İran yapımı Fateme Mohammadi'nin yönettiği 'Daghi' kazandı
4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Siirt Valiliği, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA ve Beyrut Film'in destekleriyle 4 - 8 Ekim'de düzenlendi.
Başkanının Baran Mayda'nın olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nin düzenlediği 4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ödül törenine Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Atilla Olgaç, Talat Bulut, Murat Han ve Ayça İnci katıldı.
4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, açılış konuşmasında festivalin Siirt'e , bölgeye ve sinemaya önemli katkılarda bulunduğunu belirtirken gelecek yıllarda daha kapsamlı organizasyonlar düzenleneceğinin müjdesini verdi.
Cemal Okan'ın başkanlığında Prof. Dr. Rezan Karataş, Mine Çayıroğlu, Fikret Kuşkan, Eylem Kaftan, Murat Han, Prof. Dr. Nihat Şındak, Dr. Funda Masdar Kara, Prof. Dr. Uğur Çevik ve Mehmet Çalışkan'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu 'En İyi Film Ödülü'nü Fateme Mohammadi'nin yönettiği İran yapımı 'Daghi' kazandı.
Genel direktörlüğünü Mahmut Baldemir'in üstlendiği 4. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nde 'En İyi İkinci Film' ödülüne 'Bir Nehir Kıyısında (Muhammed Furkan Daşbilek) ve 'En İyi Üçüncü Film' ödülüne 'Yüksek İrtifa Ya da Şeylerin Tuhaflığı' (Emir Kulal Haznevi) layık görüldü.
4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü 'Şero' (Mustafa Efelti), Siirt İbrahim Hakkı Hz. Özel Ödülü 'Sharabil - Bordo' (Aseman Tousi) alırken 'En İyi Senaryo Ödülü'nü 'Güvercin' (İbrahim Said Sürmeli) 'En İyi İkinci Senaryo' ödülünü ise 'Mar' (Tamer Turan) aldı.
4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali’nin ödül töreni Servet Kocakaya'nın konseriyle tamamlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!