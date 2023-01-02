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Yılın en iyi çıkış yapan dizisi 'Sipahi' seçildi

SHOW TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın  üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi 'Sipahi', 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizisi' seçildi

Giriş: 02.01.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Yılın en iyi çıkış yapan dizisi 'Sipahi' seçildi
Yılın en iyi çıkış yapan dizisi 'Sipahi' seçildi
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Zengin oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu ve başarılı prodüksiyonu ile dikkatleri çeken SHOW TV'nin ilgi gören dizilerinden 'Sipahi', bir araştırma şirketinin düzenlediği "Yılın En’leri" araştırmasında 'Yılın En İyi Çıkış Yapan TV Dizisi' seçildi. Türkiye’nin 26 ilinde gerçekleştirilen halk oylamasıyla seçilen dizi 2022'nin ses getiren yapımları arasında yer alıyor.

Türkiye’ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikâyesini konu alan 'Sipahi’de başrolleri Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık paylaşıyor. Dizide ayrıca; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi', her pazartesi günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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