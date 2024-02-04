Yılın ayrılığı gerçekleşiyor: Kylian Mbappe kararını verdi!
Adı Real Madrid ile anılan Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.
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Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geleceğine dair büyük bir karar aldı.
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ESPN'in haberine göre; Fransız yıldız, sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılma kararı aldı.
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Haberde Mbappe'nin kendisine talip olan Real Madrid'e transfer olacağı belirtilirken, Fransız yıldızın kısa süre içinde ayrılık kararını açıklayacağı yazıldı.
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2 yıl önce sözleşmesi sona ermişken Real Madrid ile anlaşmaya varan Kylian Mbappe, sonradan kararını değiştirmiş ve PSG ile yeni sözleşme imzalamıştı.
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PSG YERİNE İSİM BULDU
Öte yandan Kylian Mbappe'nin ayrılma ihtimali için şimdiden hazırlıklara başlayan Paris Saint-Germain'in, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine aldığı çeşitli kaynaklarda yer aldı.
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PSG'den ayrılma kararı alan 25 yaşındaki forvetin, Fransız ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek. Real Madrid, sözleşmesi sona eren Mbappe için PSG'ye bonservis bedeli ödemeyecek.
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Bu sezon PSG formasıyla 28 maça çıkan Kylian Mbappe, bu maçlarda 29 gol 7 asist kaydetti.
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Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında çıkan haberlerde PSG'nin Kylian Mbappe'ye yıllık 100 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiği belirtilmişti.
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Paris ekibiyle toplam 288 maça çıkan Mbappe, 241 gol, 105 asistlik istatistik yakaladı.
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