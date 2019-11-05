05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ardahan'da, kentin sembollerinden Yıldızlı Dağ'daki Ramazan Tabyası, yamaç paraşütleriyle renklendi.
AA'nın haberine göre yamaç paraşütü antrenörü Levent Günher, bu sporu yapmaya yönelik gelen yoğun talep üzerine Ardahan'da kurs açtı.
Deneyimli eğitmen Günher, kentte bulunan ve tarihi Urartular'a dayanan, Selçuklu ile Osmanlı tarafından da güvenlik amaçlı kullanılan tabyada 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verdi.
Yaklaşık 3 hafta süren eğitimlerde Ardahan semalarında eğitim uçuşları gerçekleştiren kursiyerler, rengarenk paraşütleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
AMAÇ BÖLGEDE YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK
Yamaç paraşütü antrenörü Levent Günher, yaptığı açıklamada, eğitimlerin verimli geçtiğini söyledi.
Ramazan Tabyası'nın konum itibarıyla eğitim için çok ideal bir yer olduğunu ifade eden Günher, "Batıda bu etkinliği çok sayıda insan yapıyor. Amacımız, bu bölgelerde de yamaç paraşütü kullanımını arttırmak" diye konuştu.
Günher, bölgede dört mevsim yamaç paraşütü yapılabileceğine işaret ederek, yakın çevrede bu şekilde uzun vadede yamaç paraşütü yapılabilecek yerlerin nadir bulunduğunu anlattı.
"BÖLGE YAMAÇ PARAŞÜTÜ İÇİN OLDUKÇA ELVERİŞLİ"
Herkesi Ardahan'a yamaç paraşütü yapmaya davet eden Günher, "Böyle yer bulmak zor. İniş kalkış için burada sıkıntı yok. Çevre illerden de yamaç paraşütçülerinin buraya gelmelerini isterim. Özellikle rüzgar yönü çok iyi burada. Ardahan bu yönüyle çok iyi bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.
Yamaç paraşütü eğitimi alan kursiyerlerden Ardahan Hava ve Doğa Sporları Kulübü üyesi İlkay Güngören de yamaç paraşütü etkinlikleri ile Ardahan'ın tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Kentte yamaç paraşütü eğitimlerini sürekli hale getirmek istediklerini kaydeden Güngören, "Arkadaşlarımız hatasız kalkış yapıyor. Bir daha kurs açmayı planlıyoruz. Çünkü talepler var. Biz bu paraşütçülüğü daha da iyi bir seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Ardahan bu iş için son derece ideal bir yer." değerlendirmesinde bulundu.
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