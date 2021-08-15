'Yıldızların Altında Tango'

Dünyanın yaşayan en iyi tango orkestralarından biri olarak kabul edilen, üyelerinden her biri kendi enstrümanında virtüöz, ödüllü tango topluluğu Solo Tango Orkestrası 13. tanGO TO İstanbul Uluslararası Tango Festivali kapsamında dünyaca ünlü tango dansçılarının gösterileri eşliğinde muhteşem bir konser verecek.

19 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleşecek tek gösterilik bu özel performansa şehrin rakipsiz eğlence Merkezi KüçükÇiftlik Park'ın yeşil yüzü Küçükçiftlik Bahçe, pandemi koşullarına uygun olarak muhteşem ambiyansı ile ev sahipliği yapacak.

İlk defa açık havada gerçekleşecek ve biletleri “Biletinial”platform üzerinden satışa sunulan gösteride orkestraya dansları ile dünyaca ünlü dansçılar Sebastian Achaval & Roxana Suarez, Carlos Espinoza & Agustina Piaggio, Ivan Terrazas & Sara Grdan, Dmitry Kuznetsov & Olga Nikola, Utku Kuley & İris Başak Küley, Onur Soylu & Begüm Kaplan eşlik edecek.