O GECE GÖKYÜZÜNE BAKMAYI UNUTMAYIN!

Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı. Antalya'da doğa yürüyüş grubu Patika, 5 Ağustos Cumartesi 21.00'den 03.00'e kadar Orta Beydağları kuşağında, 1600-1700 rakımda hem gece yürüyüşü yaptı hem de Perseid meteorlarını gözlemledi.