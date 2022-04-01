"Ben hayvan düşmanı değilim!"

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Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya!" ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım sonrası bazı hayvanseverler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Yıldız Tilbe, konuya ilişkin Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Tilbe, avukatı Handan Bakbak aracılığıyla kendisini tehdit ve hakaret ettiğini öne sürdüğü kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"ÜZERİME ÇOK GELİNDİ"

Suç duyurusuna ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız Tilbe, "İnsan hayatının da önemli olduğunu düşünüyorum. Allah önce insanı yaratmış, her şeyi de insan için yaratmış. Ben parçalanan çocukları gördüğümde 300 tane yaklaşık, birinin yüzü yok, birinin gözü yok, kolu yok bacağı yok... Çok etkilendiğim için saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim. Müslüman olduğum için bizde 'İnsan ölür hayvan geberir, gebersin' dedim. Bu kelime üzerinden üzerime çok gelindi. O zaman uyutulsun ama çocuklar sokakta daha rahat gezsin, yaşlılar camiye sabah rahat gitsin, köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın, yaşlılar rahat gezsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin, edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var. Yaşlı bakan, gazete getiren... Eğitilsin, insana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler, itlaf edilmelidir çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların ve insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda." dedi.

"YASAL OLARAK HAKKIMI ARAMAYA GELDİM"

Tilbe, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Ben çok hakaret yedim gerçekten, hayatımda duymadığım küfürler yedim. Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti aslında geçecektim bu olayı ama o kadar hakareti niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi? 'Çocukları, yaşlıları köpekler parçalamasın' dediğim için mi? Köpeklere de bakılsın, vahşi olmasın, saldırmasınlar, ben bunu söylüyorum. Yoksa her canlının yaşam hakkı vardır ama insana zarar veren hiçbir canlının yaşam hakkı yoktur. Bu Akrep, yılan, dağdan inen ayı, domuz olur. Ne olursa olsun, öncelik insanın olmalı. İnsan hayatı kutsaldır diye düşünüyorum. Hayvanlara da merhamet edilmelidir, yazık onlara da günah. Niye insanları parçalasınlar, niye öldürülsünler? Eğitimli olsunlar, evcil olsunlar, bakılsınlar. Böyle düşünüyorum. Başka bir niyetim yoktu. Hiç hak etmedim ben, bana 'katil' diyorlar. Ben çok ağladım, günlerce ağladım, en sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim çünkü bu insanlar ben vahşi hayvanlar ortadan kaldırılsın dediğim için akıl sağlığıma kadar beni sorgulamaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar da avukat, çok ayıp. Bu sizin de çocuğunuzu parçalayabilirdi köpek, teyzemiz, annemiz, akrabamız. Böyle olmamalıydı. Biz el ele verip bu ülkede yaşayan aklı başında insanlar olarak buna bir çözüm bulmalıyız.

"KONU SAPTIRILDI"

Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak ise, çocukların her zaman korunması öncelikli olan varlıklar olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcının tepkisinin çıkış noktasının çocuklar olduğunu, ancak konunun saptırıldığını belirtti. Bakbak, Yıldız Tilbe'nin evinde dört kedisi olduğunu da belirterek, sosyal lince uğradığını söyledi.

"BÖLGE HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN" DEMİŞTİ

55 yaşındaki şarkıcı, son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

"MASUM KÖPEKLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ünlü şarkıcının bu açıklamaları "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile tepki toplamıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tilbe, daha sonra masum köpeklerden özür dilediğini belirterek, hakkında yapılan yorumlara yanıt vermişti.

Özür mesajına rağmen Tilbe'ye tepkiler büyümüştü. Magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından konuyla alakalı paylaşımlarda bulunmuştu.

Ajda Pekkan: Savaşa karşı ve şiddete karşı duruşumuzu, hayatın her alanında ve her canlıya yapılacak vahşete ve baskıya karşı da göstermemiz gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüm. Mazlumları hedef alan hiçbir ölüm fermanına sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız. Sokak hayvanları sahipsiz değildir.

Başak Dizer Tatlıtuğ: Siz hiç zehirli et yüzünden saatlerce kan kusarak, bağırarak ölen bir köpek gördünüz mü? Vicdanınızdan utandık... Çözüm bu mu olmalı? Yoksa toplu kısırlaştırmak, rehabilite etmek ve sayılarını azaltmak mı? Zaten maksimum 10 sene yaşayan bir hayvandan bahsediyoruz. Çoktan biterdi bu sorun 20 senede kısırlaştırma ile.

Tan Taşçı: Hassas konuları magazin unsuru yaparak, kendinden konuşturtan ve mesleğini icra etmek yerine sadece toplumun bu zaafından kâr eden sanatçıları görmezden gelmeyi öğrenmek lazım. Kendine bile hayrı olmayanların topluma, çevreye, doğaya ne faydası olabilir?

Aynur Aydın: Bir canın açlığından yararlanıp, onu zehirli etle ‘gebertmek’ (!) hangi vicdana sığar? Canımız gibi sevdiğimiz Yıldız Tilbe’den bunları duymak beni büyük bir umutsuzluğa sürükledi.

Leman Sam: Dostlar üzülmüşler. Yormayın boşuna kendinizi... Bu kadın anlamaz, umursamaz!

Gonca Vuslateri: Neden böyle bir açıklama yaparsın Yıldız Tilbe? Neden! Nasıl ya..

Ceylan Ertem: Bir süre 'El Adamı'nı söylemeyeceğim. Konsere gelenler bunu bilerek gelsinler.

Begün Kütük: Bize duygusal şarkılar armağan edip, sanatına hayran bırakan hanımefendiye bakın... Zehirli etle köpek gebertmekten bahsediyor! Daha önce zehirlemişliği var herhalde ki yüksek sesle bu aklı verebiliyor!