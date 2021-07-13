"YAVAŞ YAVAŞ İSTEDİĞİM PERFORMANSA GELECEĞİZ"

Ara vermeden 2,5 saat şarkı söyleyen Yıldız Tilbe, "Pandemide değil evden, odamdan hiç çıkmadım! En fazla 15 kez çıkmışımdır. Onu bile çok söyledim. Yavaş yavaş açılacağız, istediğim performansa geleceğiz" diyerek, seyircisiyle hasret giderdi.