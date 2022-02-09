"DÜRÜST SEVİN!"

Yıldız Tilbe'yi gören hayranları sanatçının etrafını sararak fotoğraf çektirdi. Tilbe, bir gencin, "Abla sevgili yapalım mı?" diye sorması üzerine "Yapın hayatım. Dürüst sevin, sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin! Bütün kadınlar aynı, bir kadın ne hepsi aynı, bir erkek ne hepsi aynı." yanıtını verdi.