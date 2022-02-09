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Yıldız Tilbe: Ne yapayım Sevgililer Günü'nü!

Önceki gün alışveriş turuna çıkan şarkıcı Yıldız Tilbe, gazetecilerle sohbet etti. "Sevgililer Günü için sahne planınız var mı?" sorusuna yanıt veren Tilbe, "Evet geliyor Sevgililer Günü, sevgilim yok. Ne yapayım ben Sevgililer Günü'nü!" diyerek, espri yaptı

09.02.2022 - 10:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda başladığı alışveriş turuna Etiler'de devam etti. Otomobilinin ön tamponunun hasarlı olduğu fark edilen Tilbe, muhabirlerin "Geçmiş olsun, kaza mı yaptınız?" diye sorması üzerine, "Vurmadım hayatım. Kaydı araba, gitti öndekine çarptı. Allah'tan yabancı değildi." açıklamasını yaptı.

  • YILDIZ TİLBE'NİN 'SEVGİLİLER GÜNÜ' ÇIKIŞI

    Basın mensuplarının "14 Şubat Sevgililer Günü için sahne planınız var mı?" sorusuna sinirlenen ünlü şarkıcı, daha sonra "Evet geliyor Sevgililer Günü, sevgilim yok. Ne yapayım ben Sevgililer Günü'nü!" diyerek espri yaptı.

  • "DÜRÜST SEVİN!"

    Yıldız Tilbe'yi gören hayranları sanatçının etrafını sararak fotoğraf çektirdi. Tilbe, bir gencin, "Abla sevgili yapalım mı?" diye sorması üzerine "Yapın hayatım. Dürüst sevin, sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin! Bütün kadınlar aynı, bir kadın ne hepsi aynı, bir erkek ne hepsi aynı." yanıtını verdi. 

  • HAYRANIYLA ŞAKALAŞTI

    Fotoğraf çektirdikten sonra soruyu soran gencin yakasını tutan Yıldız Tilbe, "Sevgi kadar sizi mutlu eden hayatta tutan hiçbir şey yok!" dedikten sonra sırtına vurarak, "Çok sev lan sen yakışır sana." diyerek, hayranıyla şakalaştı.

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