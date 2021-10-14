Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yıldız Tilbe hem aşısız hem maskesiz alışverişte! - Magazin haberleri

Yıldız Tilbe hem aşısız hem maskesiz alışverişte!

Geçtiğimiz haftalarda kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle operasyon geçiren Yıldız Tilbe, alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Maske takmadığı görülen ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Aşı olmadığınız için yurt dışı konserleriniz iptal oluyor. Aşı olmamakta kararlı mısınız?" sorusuna, "Ben o konulara girmek istemiyorum!" yanıtını verdi

14.10.2021 - 07:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Yıldız Tilbe (55), önceki akşam Etiler'deki bir AVM'de görüntülendi. Uzun süre mağazaları dolaşarak alışveriş yapan Tilbe, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

    Ünlü şarkıcı, "Açıkhava konseri için kıyafet bakıyorum ama ne bulursam kombin yapmaya çalışıyorum. Hepsini birbirine denk getiriyorum." diye konuştu.

  • HEM AŞISIZ HEM MASKESİZ!

    Gazetecilerin, "Aşı olmadığınız için yurt dışı konserleriniz iptal oluyor. Aşı olmamakta kararlı mısınız?" sorusuna yanıt veren Yıldız Tilbe, "Ben o konulara girmek istemiyorum. Kendime elbise bakıyorum. Sizi birbirinize teslim ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Tlibe, muhabirlerin, "Alışveriş merkezinde dolaşırken neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna ise, "Başka sorunuz var mı? Türkçe konuşuyorum. Başka sorunuz var mı?" diyerek, sert çıktı.

  • AŞI ÇIKIŞI TEPKİ TOPLADI

    Daha önce, "Asla aşı vurulmayacağım." diyen Yıldız Tilbe, PCR testiyle ilgili alınan karar sonrası söylemlerine bir yenisini daha eklemişti. Tilbe, "İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların, kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Asla isyan etmiyorum, hakkımı savunuyorum. Korumayan bir aşıyı neden olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, 'Bir şey olursa sorumlu değiliz' dedi bir aşıyı neden vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz?" demişti.

  • "PCR DA, AŞI DA OLMAYACAĞIM"

    Tilbe, ayrıca, "Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için, seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi mi olacağım? Olmam ki... PCR da, aşı da olmayacağım. Çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım?" ifadelerini kullanmıştı.

    Daha sonra Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan Tilbe, PCR testi yaptırarak konsere çıkmıştı.

  • "BİLİM İNSANLARI TARTIŞSIN"

    Yıldız Tilbe'yi eleştiren takipçileri, konunun bilim insanları tarafından tartışılması gerektiğini söylemişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.