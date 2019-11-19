Yıldız Kenter ilk evliliğini 1951 yılında Nesrin Sipahi'nin kardeşi Nihat Akçan ile yaptı. Bir yıl sonra, Leyla adındaki kızı dünyaya geldi. Ama bu evlilik sadece 7 yıl sürdü. Kenter, ikinci evliliğini 1965 yılında Şükran Güngör ile yaptı. Bu evlilik, Güngör'ün 2002'de ölümüne kadar sürdü.