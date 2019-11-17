CAN YILMAZ

Tiyatromuzun usta ismi Yıldız Kenter , tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında yaşama veda etti. Muhteşem bir kariyer ile bezenmiş güzel bir hayat sona erdi. Yetiştirdiği öğrencileri ile yaşamaya devam edecek bir tiyatro abidesiydi, mekanı Cennet olsun.