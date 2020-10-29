Yıldız Çağrı Atiksoy, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden beri büyük bir hayran kitlesi tarafından merak ediliyor. Güzel oyuncunun hayatı ve oynadığı diziler takipçileri tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi kim?
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986'da İzmir'de doğdu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. En son TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandıran oyuncu bir süredir televizyon ekranlarında görünmüyor.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN SEVGİLİSİ KİM?
Yıldız Çağrı Atiksoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay'la birlikte.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|2019-2020
|Şampiyon
|Suna
|Televizyon Dizisi
|2017-2018
|Savaşçı
|Aslı Özkaynak
|Televizyon Dizisi
|2015-2016
|Evli ve Öfkeli
|Mine
|Televizyon dizisi
|2014-2015
|Yedi Güzel Adam
|Zehra
|Televizyon dizisi
|2013
|Görüş Günü Kadınları
|Gülay
|Televizyon dizisi
|2010 - 2013
|Öyle Bir Geçer Zaman ki
|Berrin Akarsu Taşer
|Televizyon dizisi
|2009
|Bahar Dalları
|Bahar Ziyadegil
|Televizyon dizisi
|2008
|Kayıp Prenses
|Defne
|Televizyon dizisi
|2008
|Gazi
|Leyla/Aslı
|Televizyon dizisi
|2008
|Miras
|İrem
|Film
|2007
|Yersiz Yurtsuz
|Hazal Şanoğulları
|Televizyon dizisi
|2006
|Ah İstanbul
|Ahu
|Televizyon dizisi
|2006
|Yağmurdan Sonra
|Işık Karuzo
|Televizyon dizisi
|2006
|Emret Komutanım
|hemşire kız
|Televizyon dizisi
|2005
|Aşk Oyunu
|Gülşen/Ayşen
|Televizyon dizisi
|2004
|Büyük Buluşma
|1.Sezon Bölüm Oyuncusu
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