Yıldız Çağrı Atiksoy: Doğuma iki ay kaldı
İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, doğuma iki ay kaldığını ifade ederek samimi açıklamalarda bulundu; "Dünyanın en güzel duygusu bu. İkinci duygusunda kucağımıza aldığımız anda olacaktır"
- 1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ile birlikte Ataşehir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, doğacak çocuklarıyla ilgili konuştu.
- 2
"2 AY KALDI"
İlk kez anne olmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy; "Heyecanlıyız, az kaldı. 2 ay kaldı şu an. Sağlıkla gelsin inşallah. Hafta hafta değişiyor durum. Bazen zorlandığımız anlar oluyor tabii ki... Şu an yakın zamanda da setten çıktım biraz yorgunluk var" dedi.
- 3
"TÜRKİYE'DE DOĞUM YAPMAK İSTİYORUZ"
Eşi Berk Oktay ise; "Dünyanın en güzel duygusu bu. İkinci duygusu da kucağımıza aldığımız an olacaktır. Türkiye'de doğum yapmak istiyoruz biz. Sizler de röportaja gelirsiniz bebiş seversiniz" diyerek güldü.
-