Yıldız Çağrı Atiksoy: Doğuma iki ay kaldı

"2 AY KALDI"

İlk kez anne olmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy; "Heyecanlıyız, az kaldı. 2 ay kaldı şu an. Sağlıkla gelsin inşallah. Hafta hafta değişiyor durum. Bazen zorlandığımız anlar oluyor tabii ki... Şu an yakın zamanda da setten çıktım biraz yorgunluk var" dedi.