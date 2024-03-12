Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni paylaşımlar
Anne adayı Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Atiksoy'un, karnının iyice büyüdüğü görüldü
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Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile evlenmiş, 2023'ün Aralık ayında bebek müjdesi vermişlerdi.
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Dünyaya bir kız çocuğu getirecek olan Yıldız Çağrı Atiksoy, ilk kez anne olma heyecanı yaşıyor.
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Yıldız Çağrı Atiksoy ve oyuncu eşi Berk Oktay, Kırklareli Longoz Ormanları'nda tatile çıktı. Çıktıkları tatilde meslektaşları Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan'da eşlik etti.
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Yıldız Çağrı Atiksoy'un, tatilde çektiği fotoğrafları; "Doğa benim evim..." notuyla sosyal medyada paylaştı. Atiksoy'un, karnının iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğraflar: İHA, Instagram