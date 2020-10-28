Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.
"EVE HOŞ GELDİN"
Atiksoy, Berk Oktay ile pozunu yayınlayarak altına sözleri ekledi:
Merhaba en sevgili;
Eve hoş geldin
Biliyorum çok uzun sürdü
Yüzyıl gibi...
Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz...
Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken
Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin...
Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek için düzenlenmiş bir oyun olduğunu görebiliyor musun?
Tanrı'nın eli
İlahi plan ne muhteşem çalıştı bizim için
Bunu hissettin mi?
Dünya'nın en tepesine çıkmış gibiyim ya da kutuplardan dünyaya bakar gibi...
Sadece sevgiyi görüyorum.
Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum
Eve hoş geldin en sevgili ve eve hoş geldim
Göğüs kafesine düştüğüm an ve alnının ortasında yazılmış ismin gücüyle seni çok seviyorum
Nerede olursak olalım, biz hep evimizde olacağız
Ve şölen gibi hayat tam orada ve göğüs kafesinin içinde
Varlığımıza şükran doluyum ve sevgiyle doluyorum
Her şeyin içinden geçiyorum ve her şey içimden geçiyor bir bir
Kapıdan geçiyorum ve ilahi kapılardan...
Artık biliyorum
İsmin gücüyle ruhuna değmesi için
Sonsuzca verdiğin sevgiyi kalbime koyuyorum
Merhaba ve eve hoş geldin en sevgili
Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.
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