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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a romantik paylaşımı - Magazin haberleri

Yıldız Çağrı Atiksoy: Merhaba en sevgili, eve hoş geldin

Yıldız Çağrı Atiksoy'un, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Oktay 38 yaşında bastı. Atiksoy, romantik bir paylaşımda bulunarak, Oktay'ın doğum gününü "Merhaba en sevgili, eve hoş geldin" sözleriyle kutladı

28.10.2020 - 18:17 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.

  • "EVE HOŞ GELDİN"
     
    Atiksoy, Berk Oktay ile pozunu yayınlayarak altına sözleri ekledi:
     
    Merhaba en sevgili;

    Eve hoş geldin

    Biliyorum çok uzun sürdü

    Yüzyıl gibi...

    Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz...

    Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken

    Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin...

    Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek için düzenlenmiş bir oyun olduğunu görebiliyor musun?

    Tanrı'nın eli

    İlahi plan ne muhteşem çalıştı bizim için

    Bunu hissettin mi?

    Dünya'nın en tepesine çıkmış gibiyim ya da kutuplardan dünyaya bakar gibi...

    Sadece sevgiyi görüyorum.

    Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum

    Eve hoş geldin en sevgili ve eve hoş geldim

    Göğüs kafesine düştüğüm an ve alnının ortasında yazılmış ismin gücüyle seni çok seviyorum

    Nerede olursak olalım, biz hep evimizde olacağız

    Ve şölen gibi hayat tam orada ve göğüs kafesinin içinde

    Varlığımıza şükran doluyum ve sevgiyle doluyorum

    Her şeyin içinden geçiyorum ve her şey içimden geçiyor bir bir

    Kapıdan geçiyorum ve ilahi kapılardan...

    Artık biliyorum

    İsmin gücüyle ruhuna değmesi için

    Sonsuzca verdiğin sevgiyi kalbime koyuyorum

    Merhaba ve eve hoş geldin en sevgili

  • Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.

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