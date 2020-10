"EVE HOŞ GELDİN"



Atiksoy, Berk Oktay ile pozunu yayınlayarak altına sözleri ekledi:



Merhaba en sevgili;



Eve hoş geldin



Biliyorum çok uzun sürdü



Yüzyıl gibi...



Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz...



Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken



Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin...



Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek için düzenlenmiş bir oyun olduğunu görebiliyor musun?



Tanrı'nın eli



İlahi plan ne muhteşem çalıştı bizim için



Bunu hissettin mi?



Dünya'nın en tepesine çıkmış gibiyim ya da kutuplardan dünyaya bakar gibi...



Sadece sevgiyi görüyorum.



Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum



Eve hoş geldin en sevgili ve eve hoş geldim



Göğüs kafesine düştüğüm an ve alnının ortasında yazılmış ismin gücüyle seni çok seviyorum



Nerede olursak olalım, biz hep evimizde olacağız



Ve şölen gibi hayat tam orada ve göğüs kafesinin içinde



Varlığımıza şükran doluyum ve sevgiyle doluyorum



Her şeyin içinden geçiyorum ve her şey içimden geçiyor bir bir



Kapıdan geçiyorum ve ilahi kapılardan...



Artık biliyorum



İsmin gücüyle ruhuna değmesi için



Sonsuzca verdiğin sevgiyi kalbime koyuyorum



Merhaba ve eve hoş geldin en sevgili