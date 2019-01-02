İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup mücadelesinde Yıldırım Bosnaspor – Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda 17 yaşındaki Muhammed Yücek bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Yıldırım Bosna Spor Kulübü, bugün yaptığı açıklama ile ligden çekildiğini bildirdi.

Yıldırım Bosna Spor Kulübü´nün yaptığı açıklama şu şekilde:

“Yıldırım Bosna Spor Kulübü, kurulduğu 1960 yılından bu yana Türk sporuna çok büyük hizmetlerde bulunmuş, yetiştirdiği ve milli takımlar seviyesine getirdiği onlarca sporcusuyla futbolda, basketbolda marka olmuş bir spor kulübüdür. Sportif başarılarından önce ahlaklı nesiller ve bireyler yetiştirmeyi hedef edinen camiamız, ne yazık ki son yıllarda spor dışında kulvarda da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Türk futbolunun son yıllarda içinde bulunduğu sıkıntıların başında holiganizm ve saha dışı olaylar ne yazık ki bu köklü camialarının da önemli sorunlarının başında gelmektedir.