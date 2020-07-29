Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.
Bahse konu operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından 67 operasyonel timdeki 1006 personelin görev yaptığı belirtildi.
Açıklamada, 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-1 Operasyonu'nun Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında, 19 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-2 Operasyonu'nun Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, 26 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-3 Operasyonu'nun Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında, 28 Temmuz 2020'de başlatılan Yıldırım-4 Operasyonunun ise Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında devam ettiği vurgulandı.
- Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığının koordinesinde, temmuz ayında başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 24 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğine işaret edildi.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım operasyonlarının, halkın desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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