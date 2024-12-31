31 ARALIK YILBAŞINDA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

31 Aralık yılbaşı günü tüm ülkede sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Karaman ve Niğde dışında herhangi bir kar yağışı beklenmiyor. Ülke genelinde hava puslu olacak; yer yer güneş kendini gösterse de birçok şehir yeni yıla sisli havanın etkisiyle girecek.