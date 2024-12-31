Yılbaşında hava nasıl olacak? 31 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
31 Aralık günü tüm dünya yeni yıla girecek. Dışarıda planı olanlar hava durumunu merak ediyor. Peki, yılbaşında hava nasıl olacak? Genel olarak tüm ülke yeni yıla soğuk bir başlangıç yapacak ancak yine de meteoroloji kar yağışı beklemiyor. İşte, 31 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
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Yılbaşının gelmesiyle beraber, hava durumu da araştırılmaya başlandı. Dışarıda planı olanlar veya yeni yıla kar yağışı ile girmeyi isteyenler hava durumunu merak ediyor. Yılbaşında iki şehir dışında kar yağışı beklenmese de soğuk hava etkisini hissettirecek. İşte, 31 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
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31 ARALIK 2024 YILBAŞINDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
31 Aralık ve 1 Ocak günü Ankara'da hava sisli olacak. Sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşerken, Başkent en fazla 6 dereyece kadar ısınabilecek ve yılbaşında vatandaşlar soğuğu hissedecek.
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31 ARALIK 2024 YILBAŞINDA İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İzmir hem 31 Aralık hem de 1 Ocak günü az bulutlu olacak, güneş yer yer kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 14 derece arasında değişecek.
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31 ARALIK 2024 YILBAŞINDA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Yılbaşı günü ve 1 Ocak'ta İstanbul az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişirken herhangi bir yağış da beklenmiyor.
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31 ARALIK YILBAŞINDA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
31 Aralık yılbaşı günü tüm ülkede sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Karaman ve Niğde dışında herhangi bir kar yağışı beklenmiyor. Ülke genelinde hava puslu olacak; yer yer güneş kendini gösterse de birçok şehir yeni yıla sisli havanın etkisiyle girecek.