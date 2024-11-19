Yılbaşında hangi sanatçı nerede sahne alacak?

SANATÇI VE OTELE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Ünlü sanatçıların sahne alacağı otellerdeki fiyatlara bakacak olursak Belek'te; 28 Aralık'ta Gökhan Tepe, 29 Aralık'ta Volkan Konak, 30 Aralık'ta Ebru Gündeş ve 31 Aralık gecesi Candan Erçetin'in konser vereceği oteldeki 2 kişi, 4 gece için için fiyat 72 bin TL'den başlayıp, 130 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

30 Aralık İskender Paydaş ve 31 Aralık Işın Karaca konserleri olan otelde fiyatlar 72 bin TL'den, yabancı sanatçıların sahne alacağı otelde de 68 bin TL'den başlıyor.