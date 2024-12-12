Yeni yıla girmeden önce sevdikleriniz için el yapımı hediyeler
Yeni yıl heyecanı başladı. Çoğu kişi sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak için araştırma yaparken, bazı kişiler ise kendi elleriyle sevdiklerine özel hediyeler yapmak istiyor. İşte yeni yıl için sevdiklerinize yapabileceğiniz el yapımı hediye çeşitleri...
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Yeni yıla girerken sevdiklerinize kendilerini özel hissettirecek hediyeler vermek isteyebilirsiniz. İşte yeni yıla girmeden önce kendiniz yapabileceğiniz hediye fikirleri...
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KENDİNİZ YAPABİLECEĞİNİZ YARATICI VE ANLAMLI HEDİYE ÖNERİLERİ
1. ÖZEL TASARIM DEFTER
Eğer hediyeyi vereceğin arkadaşın bir öğrenci ya da yazar gibi günlerini genellikle yazma üzerine geçiren biriyse, ona defter hediyesi vermeyi düşünebilirsin. Bu hediyeyi özelleştirmek için bilgisayarda yapacağın bir tasarımla ilk sayfasını oluşturabileceğin gibi, çeşitli stickerlardan ve sembollerden yararlanarak el işi bir şekilde de tasarım yapabilirsin.
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2. YILBAŞI TEMALI ÇİKOLATA KAVANOZU
Yılbaşı temasının içerisinde bol bol çikolata, tatlı ve şekeleme gelir. Bunların yanında ise kırmızı ve yeşil renkleri dikkat çeker. Siz de bu temayı bir araya getirerek oldukça hoş bir hediye hazırlayabilirsiniz. Bu hediye sevgilinizi ve arkadaşlarınızı büyük bir mutluluğa boğacaktır. Cam bir kavanoz alarak kapağını boyayın. Kavanozun üzerine düğme, kumaş ve sim kullanarak süsleyin. Son olarak kırmızı ve yeşil paketleri olan çikolataları kavanozun içerisine doldurun. Dilerseniz kavanoza küçük bir Noel şapkası da takabilirsiniz.
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3. ÇOCUĞUNUZUN ÇİZDİĞİ BİR KAHRAMANI OYUNCAĞA DÖNÜŞTÜRÜN
Örgüyle, tığ işiyle uğraşan biriyseniz, internetteki kaynaklardan faydalanarak “amigurumi”, yani tığ işi oyuncak yapmayı öğrenebilirsiniz. Bazı çocukların resimlerinde sık sık yer vermeyi sevdikleri, kendi yarattıkları karakterler, belli bir şekilde çizmeyi sevdikleri hayvanlar, hayali yaratıklar, süper kahramanlar olur. Bu karakterlerden birini gerçekten ellerine alıp oynayabilecekleri bir oyuncak olarak görmek onları çok mutlu edecektir. Beceri seviyenize bağlı olarak, çocuğunuzun çizdiği bir karakteri basit hatlarıyla ya da tüm detaylarıyla örebilirsiniz.
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4. ÇORAPTAN ELDİVEN YAPIMI
Yılbaşı gecesi, her yer bembeyaz karlar ile örtülüdür. Romantik ve keyifli olan bu karı kimileri pencereden sıcacık izlerken kimileri de dışarı çıkıp tadını çıkarmayı tercih eder. Soğuk havada takılan en güzel aksesuar ise eldivendir. Bu eldiveni sevgilinize siz hediye etmek isteyebilirsiniz. Sevgilinize uygun olan bir renkteki çoraptan eldiven yapabilirsiniz. Çorabın üzerine elinizi koyun ve kalan kısımları kesin. Daha sonra kenarları kıvırarak dikmeye başlayın. Son olarak üzerini farklı bir kumaş parçası veya iplik desenleri ile süsleyin.
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5. HARF FİGÜRLÜ AHŞAP FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ
Çerçeveler, anıları bir araya getirmek ve dekorasyona eklemek için avantajlı ürünlerdir. Ancak sevgiliye, yakın arkadaşa veya anneye alınacak olan çerçevenin sıradan görünmesi hoş olmayacaktır. Bu nedenle siz, kendi çerçevenizi farklı ve dekoratif olarak emek harcayarak hazırlayabilirsiniz. Sevdiğinizin baş harfinden oluşan kalın bir ahşap almalısınız. Dilerseniz bunu özel olarak da yaptırabilirsiniz. Daha sonra mat sprey boya ile boyayarak kuruduktan sonra üzerine fotoğrafları yapıştırabilirsiniz. Bu hediye ev veya ofis masasında oldukça dikkat çekici olacaktır.
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6. AİLE FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ
El yapımı hediyelerden biri de fotoğraf çerçeveleridir. Dekoratif ve özel bir görünüme sahip olan bu hediyenin yapımı oldukça basittir. Kırtasiye veya marketten alacağınız tahta çubuklar ile bu hediyeyi minimum maliyet ile ortaya çıkartabilirsiniz. Birbirinden farklı desenlere sahip bantları ve kalp figürleri de hediyenize eşlik edecektir. Çubukları farklı biçimlerde birbirine yapıştırın ve üzerini bantlar ile süsleyin. Daha sonra fotoğrafınızı ister yapıştırın ister iğne ile asın.
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7. KİŞİSEL ANI KUTUSU
Anı kutusu bugünün dijital dünyasında unutulmaya yüz tutan günlerimizin takibini yapmamız adına oldukça yararlı bir alışkanlık. Eğer unutkan bir arkadaşın varsa ona bir anı kutusu alıp bundan sonra önemli anılarını bu kutuda biriktirmesini söyleyebilirsin. Hatta ilk anıyı da kendin yazarak ona nasıl bir konsept yaratabileceğiyle ilgili yardımcı da olabilirsin.
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8. EL YAPIMI MUMLAR
Mumlar evlerimizde güzel kokuları ve titrek ışıklarıyla hızlıca atmosfer yaratabilme kapasitesine sahipler. Bu sebeple hediye olarak da mum seçimi eğer hediyeni vereceğin kişi kokulara düşkünse oldukça güzel bir seçenek olacaktır. Hele ki mum yapmayı biliyorsan ve hediye vereceğin mumu kendin yapabilirsen oldukça şık ve özel bir hediye yapabilirsin.
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9. ÇAM AĞAÇLI KAR KÜRESİ
Yılbaşı hediyesi deyince akla ilk gelen figürlerin başında kar küresi gelir. Kavanozların içerisindeki çam ağacı ve kar görünümünü oluşturan bu hediyeyi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Mini yapay çay ağacı ve Noel baba, beyaz sim ve boş bir kavanoz hazırlayarak işe başlayabilirsiniz.
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10. KALP POŞET ÇAY
Sevdiğiniz kişi için hem romantik hem de sıra dışı bir hediye hazırlamak isteyebilirsiniz. Bu fikir sevgilinizin ve gören herkesin çok hoşuna gidecektir. Öncelikle poşet çay yapacağınız kağıtları tedarik etmelisiniz. Kırtasiye veya hediyelik ürün mağazalarında bu poşetlerden bulabilirsiniz. Daha sonra ikiye katlayarak kalp çizin. Kalbin yarısını diktikten sonra içerisine çay doldurun ve tamamını dikerek hazırlayın. Poşet çay ipinin ucuna kırmızı kağıt yapıştırarak not yazın.