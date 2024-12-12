5. HARF FİGÜRLÜ AHŞAP FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ

Çerçeveler, anıları bir araya getirmek ve dekorasyona eklemek için avantajlı ürünlerdir. Ancak sevgiliye, yakın arkadaşa veya anneye alınacak olan çerçevenin sıradan görünmesi hoş olmayacaktır. Bu nedenle siz, kendi çerçevenizi farklı ve dekoratif olarak emek harcayarak hazırlayabilirsiniz. Sevdiğinizin baş harfinden oluşan kalın bir ahşap almalısınız. Dilerseniz bunu özel olarak da yaptırabilirsiniz. Daha sonra mat sprey boya ile boyayarak kuruduktan sonra üzerine fotoğrafları yapıştırabilirsiniz. Bu hediye ev veya ofis masasında oldukça dikkat çekici olacaktır.