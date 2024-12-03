Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü ve hangi güne denk geliyor, 1 Ocak resmi tatil mi?
Yılbaşı tatilinden bir gün önceki 31 Aralık tarihi Salı gününe denk geliyor. 31 Aralık Salı gününün tatil olup olmadığı yılbaşı planı yapanlar tarafından araştırılıyor. Yeni yıl heyecanı başlarken, tatil planlarına yön verecek olanlar da yılbaşı tatili tarihlerine odaklandı. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgi dikkate alındığında bazı günler resmi tatil kapsamında giriyor. Peki Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi olacak?
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Yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusu yılbaşı planları yapanlar için büyük anlam ifade ediyor. Yılbaşı için hazırlıklar başladı ve vatandaşlar yılbaşı hakkında bazı konuları merak ediyor. Peki Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü ve hangi güne denk geliyor, 1 Ocak resmi tatil mi?
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YILBAŞINDA KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?
31 Aralık 2024 günü bu yıl Salı gününe denk geliyor. Yılın ilk günü ise 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yaşanacak.
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1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak 2025 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili öncesindeki 31 Aralık tarihi ise Salı günüdür. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgi dikkate alındığında 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
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31 ARALIK TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık tarihi ise kanunda yer alan bilgiye göre resmi tatil değildir. Bu sebeple 31 Aralık Salı günü yarım gün olmayacak.