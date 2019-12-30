Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık okullar tatil mi? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. MEB yayınladığı 2019-2020 akademik takviminde tatil günlerini yayınladı. İşte detaylar...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Ocak resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Yani bu senede 1 Ocak Çarşamba günü resmi kurumlar ve okullar kapalı olacak. Bu sene yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Çarşamba gününden ibaret olacak.

31 ARALIK SALI TATİL Mİ? (YARIN)

Bu sene 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. Ancak 31 Aralık resmi olarak tatil değil. Yani okullar açık olacağı gibi özel bir izin söz konusu değilse herkes işe gidecek.