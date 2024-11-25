Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?
2025 yılına geri sayım sürüyor. Tüm dünyada coşkuyla kutlanacak yeni yıl için planlar da yapılmaya başlandı. Milyonlarca çalışan, yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi, bu sene yeni yıl hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar ve 2025 tatil takvimi....
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2024 yılını bitirmemize çok az bir zaman kaldı ve birçok vatandaş yılbaşı için planlarını yapmaya başladı. Ancak yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu ve bu sene hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi? İşte, detaylar...
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YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.
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YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 31 ARALIK TATİL Mİ?
2025 resmi tatiller takvimine göre; 31 Aralık Pazartesi tatil değil ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.
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2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)