Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi ile yapılabilecek birbirinden nefis tarifler ve püf noktaları!

HİNDİ ETİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

B1, B2, B3 ve B12 vitaminleri bakımından zengin olan hindi eti kansızlığı önleyip hücre gelişimi ve yenilenmesinde de önemli rol oynar. Üstelik potasyum, fosfor, magnezyum, demir ve özellikle çinko açısından iyi bir kaynaktır.

- Hindi pişirilirken dışarıdan yağ eklenmemesi daha uygundur. Çok gerekiyorsa tereyağı ya da, sıvı yağ eklenerek pişirilmelidir.

- İdeal hindi ağırlığı genellikle 4-5 kilogram olmalı ve dişi olanı tercih edilmeli.

- Hindi pişirilmeden önce mutlaka iyice temizlenmeli. Bir fırça yardımıyla kanlarından, tütsüleyerek varsa derideki tüylerinden arındırılabilir.

- Hindi etinin daha kısa sürede pişirilmesi, yumuşak olması, derisinin nar gibi kızarması için önceden terbiye edilebilir.

- Fırında pişirme ve tencerede haşlama, farklı teknikler gerektirir. Hindi eti marine edildikten sonra fırında pişirilecekse suyunu salacağı uygun bir tencerenin içine ya da fırın tepsisinde pişirilmeli.

- Kurumaması için yağlı kağıda sarılıp alüminyum folyoyla kapatılmalı. Pişmesine yarım saat kaldığında folyo çıkartılıp güzelce kızarması sağlanmalı. Ancak en çok tavsiye edilen yöntem bütün hindinin, özel üretilmiş hindi torbası içinde pişirilmesidir.

- Hindi etinin iyice pişmesi, çiğ kalmaması için uygun sıcaklık, 160 derecedir. Ağırlığı 4-5 kilogram olan bir hindiyi torbada ağırlığı kadar saat pişirmenizi öneririz.

- Hindi fırında pişince dışarı alarak 10-15 dakika dinlendirmeyi unutmayın

YILBAŞI MENÜSÜ İÇİN TIKLAYIN