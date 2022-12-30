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Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi ile yapılabilecek birbirinden nefis tarifler ve püf noktaları!

Yılbaşı için geri sayım başladı. Çam ağaçları süslendi hediyeler alındı. Şimdi sıra geldi yılbaşının vazgeçilmezi enfes sofraların hazırlanma aşamasına. Yılbaşını evde geçirmeyi planlayanlar şimdiden hazırlıklara başladı bile. Sofra demişken yılbaşı ile özdeşleşmiş hindi olmazsa olmaz elbette. Yılbaşı için hindi tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz. Birbirinden nefis, tadına bayılacağınız yılbaşı hindisi tarifleri ile yılın en güzel sofralarını kuracaksınız!

Giriş: 30.12.2022 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez unsuru hindi adeta bu gece ile özdeşleşmiş durumda. Yılbaşı sofrası denilince gözümüzde hemen nar gibi kızarmış dumanı üstünde hindi beliriverir. Yılbaşı sofrası kuracaklar için birbirinden nefis tarifleri ve püf noktalarını bir araya getirdik. Ülkemizde tavuk etine nazaran daha az tüketilse de bu özel gecede hindi yapmasam olmaz ama aynı zamanda klasik bir tarif olmasın diyorsanız birbirinden leziz tariflere bayılacaksınız.

  • HİNDİ ETİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

    B1, B2, B3 ve B12 vitaminleri bakımından zengin olan hindi eti kansızlığı önleyip hücre gelişimi ve yenilenmesinde de önemli rol oynar. Üstelik potasyum, fosfor, magnezyum, demir ve özellikle çinko açısından iyi bir kaynaktır.

    - Hindi pişirilirken dışarıdan yağ eklenmemesi daha uygundur. Çok gerekiyorsa tereyağı ya da, sıvı yağ eklenerek pişirilmelidir.

    - İdeal hindi ağırlığı genellikle 4-5 kilogram olmalı ve dişi olanı tercih edilmeli.

    - Hindi pişirilmeden önce mutlaka iyice temizlenmeli. Bir fırça yardımıyla kanlarından, tütsüleyerek varsa derideki tüylerinden arındırılabilir.

    - Hindi etinin daha kısa sürede pişirilmesi, yumuşak olması, derisinin nar gibi kızarması için önceden terbiye edilebilir.

    - Fırında pişirme ve tencerede haşlama, farklı teknikler gerektirir. Hindi eti marine edildikten sonra fırında pişirilecekse suyunu salacağı uygun bir tencerenin içine ya da fırın tepsisinde pişirilmeli.

    - Kurumaması için yağlı kağıda sarılıp alüminyum folyoyla kapatılmalı. Pişmesine yarım saat kaldığında folyo çıkartılıp güzelce kızarması sağlanmalı. Ancak en çok tavsiye edilen yöntem bütün hindinin, özel üretilmiş hindi torbası içinde pişirilmesidir.

    - Hindi etinin iyice pişmesi, çiğ kalmaması için uygun sıcaklık, 160 derecedir.  Ağırlığı  4-5 kilogram olan bir hindiyi torbada  ağırlığı kadar saat  pişirmenizi öneririz.

    - Hindi fırında pişince dışarı alarak 10-15 dakika dinlendirmeyi unutmayın

    YILBAŞI MENÜSÜ İÇİN TIKLAYIN

  • FIRINDA HİNDİ TARİFİ

    Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazıdır hindi. Hele evinize eş dost akrabayı davet ettiyseniz mutlaka pişmesi gerekir. Peki, hindiyi nasıl pişirmek gerekir. Bu tamamen size bağlı.  Derin bir kaba koyarak fırında tandır da yapabilirsiniz, haşlayabilir ya da kızartabilirsiniz. İşte size 12-18 kişilik nefis bir hindi tarifi. Yanına nefis tereyağlı pilav yapmayı da unutmayın.

    Malzemeler:

    5-6 kg bütün hindi

    2 limonun suyu

    1 yemek kaşığı toz şeker

    4 tatlı kaşığı tuz 

    4 tatlı kaşığı hardal

    2 tatlı kaşığı karabiber 250 gr tereyağı  

    6 diş sarımsak   

    2 adet kuru soğan  

    3 dal taze kekik  

    3 dal biberiye

  • Nasıl yapılır?

    - Hindiniz iyice temizlenmemiş olabilir. İyice kontrol edin, üzerinde tüy varsa ateşe tutup yakmanız gerekir. Bunun için hindinizi ocağınızın en küçük gözünde bir miktar ateşe tutun.       

    - Hindinizin içini dışını iyice yıkayın. Mutlaka mutfak fırçası ile içini fırçalayın. Bu işlemin amacı hindi kemiklerinin arasında kan kalmaması. Daha sonar hindinin suyunu süzün.

    - Sarımsağı iyice ezerek tuz, karabiber, limon suyu, hardal, tereyağı, 2 dal kekik ve 2 dal biberiyeyi çukur bir çanakta karıştırın.

    - Kuruyan hindinin içine soğan, biberiye ve kekiği yerleştirin. Karıştırdığınız malzemenin yarısını hindinin üzerine sürün. Diğer yarısını hindinin derisinin altına yapamıyorsanız içine sürün. Hindinizin dışı kızarsın istiyorsanız bu karışımın ardından 2-3 yemek kaşığı balı hindinin üstüne sürebilirsiniz.

    - Büyük hindi torbasının içine 1 yemek kaşığı dolusu un koyun. Torbayı sallayın. Torbanın her tarafı un olduktan sonar sosladığınız hindinin ayak kısmını mutfak ipi ile bağlayın ve hindiyi torbanın içine yerleştirin. Ardından torbanın ağzını sıkıca kapatın.

    - Torbadaki hindiyi derin bir tepsiye koyun ve torbayı birkaç yerinden delin.  Önceden 160-170 derecede ısıttığınız fırında kontrol ederek hindiyi pişirin.

    - Hindiniz kaç kilo ise o kadar saatte pişecektir.

    - Hindi piştikten sonar torbanın içinde kalan suyu teflon bir tavada kaynatıp iki kaşık tereyağı ve bir paket krema ilave edin. Elde ettiğiniz sosu hindinin üstüne döküp servis yapabilirsiniz…

  • GÜVEÇTE AYVALI HİNDİ TARİFİ

    Yılbaşı gecesi programlarınız iptal oldu ve evde kaldıysanız,  üstelik canınız hindi çekti ve bütün hindiyi bitirecek kadar obur değilseniz işte size 2-3 kişilik nefis bir tarif. Üstelik tarifte şu mevsim hala manavların, marketlerin reyonlarında arzı endam eden nefis aromasıyla yemeklere tat katan ayva da var. 

  • Malzemeler:

    500 gram hindi göğüs eti

    2 adet ayva

    10-12 adet arpacık soğan  

    4 diş sarımsak

    1 çay bardağı nar ekşisi

    1 çay bardağı süt

    6-7 karanfil

    Yarım çay bardağı zeytinyağı

    Karabiber

    Tuz

  • Güveçte ayvalı hindi nasıl yapılır?

    Ayvaları soyun ve küp küp doğrayın.

    Hindi etlerini de küp küp doğrayın.

    Zeytinyağı koyduğunuz bir tencereye arpacık soğanlar ve doğranmış sarımsaklarla birlikte ayva ve hindi etini alın.

    7-8 dakika pişirin. Süt, nar ekşisi, tane karanfil, karabiber ve tuz ekleyin.

    Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 45-50 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.

  • YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ

    Hazırlanma Süresi: 30 dakika

    Pişirme Süresi: 3 saat 30 dakika

    Kaç Kişilik: 8 Kişilik

    Malzemeler:

    1 orta boy hindi

    1 soğan

    1 çorba kaşığı domates salçası

    1 tatlı kaşığı pul biber

    1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

    1 kahve fincanı ayçiçeği yağı

    45 gr tereyağı

    Yapılışı:

    Sos için, soğanı soyup kıyın. Domates salçası, pul biber, kırmızı toz biber ve ayçiçeği yağını bir kasede karıştırın.

    Karışımı fırça yardımıyla temizlenmiş hindinin her tarafına sürün. Oda ısısında yarım saat bekletin.

    Fırının derecesini 170 dereceye ayarlayın. Hindiyi ızgaranın üzerine yerleştirip yaklaşık 3.5 saat eti pişirin.

    Pişme sırasında üzerinin fazla kararmaması için folyo ile örtün. Hindi etini arada bir çevirerek pişirin.

    Her saatte bir hindinin üzerine birkaç nohut büyüklüğünde tereyağı sürün. Hindi eti iyice pişince fırından alın.

    Siyah ve beyaz üzümlerle veya dilediğiniz sebzelerle birlikte süsleyin.

    Yılbaşı hindisini, pirinç pilavı ve patates salatası ile birlikte servis edebilirsiniz.

  • Yapılışı:

    Derin bir kapta süt, zeytinyağı, salça, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

    Hazırladığınız sosu hindinin her tarafına sürüp üzerini streç filmle kaplayın. Buzdolabında 3-4 saat marine edin. Baldo pirinci yıkayın.

    Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika bekletin. Tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ile ayçiçeği yağını ekleyip ısıtın.

    Yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip kavurun. Tavla zarı büyüklüğünde doğradığınız ciğeri ve dolmalık fıstığı da ilave edin.

    Suyunu süzdüğünüz pirinci ekleyip 2 dakika kavurun. 2 su bardağı suyu ilave edip karıştırın. Tuz, karabiber ve yenibaharı da ekleyin.

    Pilavı suyunu çekinceye kadar pişirin. (Pilavın az pişmesi önemli). Pilavı ocaktan alıp üzerine maydanoz ve dereotu serpin.

    Hindinin içine pilavı doldurun. Geniş ve derin bir fırın tepsisine hindi etini yerleştirin. Ayaklarını yanmaz bir ip ile bağlayın.

    Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını üzerine sürün. Yarısına gelecek kadar su ekleyin. Üzerini önce yağlı kağıt sonra alüminyum folyo ile kapatın.

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında en az 3 saat pişirin. Pişerken ara ara kontrol edip yemeğin suyunu hindinin üzerine gezdirin.

    Fırından çıkarmaya yakın üzerindeki yağlı kağıdı ve alüminyum folyoyu alıp kızarıncaya kadar pişirin.

    Afiyet olsun.

    Püf noktası: Hindinin kızarması için, dış kısmını tuz ve limonla ovalayın.

  • ACI, TATLI, EKŞİ SOSLU HİNDİ BUDU TANDIR TARİFİ

    Hazırlanma Süresi: 30 dakika

    Pişirme Süresi: 2 saat

    Kaç Kişilik: 1 Kişilik

    Malzemeler:

    1 adet bütün hindi budu

    1 adet havuç (iri doğranmış)

    1 adet soğan (iri doğranmış)

    Sos için:

    3 diş sarımsak (hafif ezilmiş)

    1/2 adet limonun suyu

    1/2 adet limon kabuğu rendesi

    1 yemek kaşığı pekmez

    1 yemek kaşığı acı chili sos

    1 yemek kaşığı tatlı chili sos

    3 yemek kaşığı soya sos

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 yemek kaşığı biber salçası

    4 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 bardak tavuk ya da et suyu

    1 tatlı kaşığı nişasta (soğuk suda açılmış)

    Tuz

    Karabiber

  • ACI, TATLI, EKŞİ SOSLU HİNDİ BUDU TANDIR TARİFİ

    Hazırlanma Süresi: 30 dakika

    Pişirme Süresi: 2 saat

    Kaç Kişilik: 1 Kişilik

    Malzemeler:

    1 adet bütün hindi budu

    1 adet havuç (iri doğranmış)

    1 adet soğan (iri doğranmış)

    Sos için:

    3 diş sarımsak (hafif ezilmiş)

    1/2 adet limonun suyu

    1/2 adet limon kabuğu rendesi

    1 yemek kaşığı pekmez

    1 yemek kaşığı acı chili sos

    1 yemek kaşığı tatlı chili sos

    3 yemek kaşığı soya sos

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 yemek kaşığı biber salçası

    4 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 bardak tavuk ya da et suyu

    1 tatlı kaşığı nişasta (soğuk suda açılmış)

    Tuz

    Karabiber

  • MOZARELLA PEYNİRLİ HİNDİ ETİ KÖFTESİ TARİFİ

    Hazırlanma Süresi: 40 dakika

    Pişirme Süresi: 30 dakika

    Kaç Kişilik: 6 Kişilik

    Malzemeler:

    4 yemek kasığı zeytinyağı

    450 g hindi kıyması

    3 diş̧ sarımsak

    1 yumurta

    1⁄2 su bardağı rendelenmiş̧ paremsen peyniri

    2 tatlı kaşığı İtalyan baharat karışımı

    2 tatlı kaşığı kıyılmış̧ maydanoz

    1 su bardağı ekmek kırıntısı

    Tuz

    Karabiber

    1⁄2 su bardağı ılık su

    120 g mozzarella peyniri

    Sosu için:

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    2 diş̧ sarımsak

    850 g domates püresi

    Tuz

    Karabiber

    1⁄2 tatlı kaşığı toz şeker

    2 tatlı kaşığı İtalyan baharat karışımı

    1⁄2 tatlı kaşığı pul biber

  • Yapılışı:

    Zeytinyağını bir tavaya alıp ısıtın. Geniş bir kapta hindi kıyması, ezilmiş sarımsak, yumurta, rendelenmiş parmesan peyniri, kıyılmış maydanoz, İtalyan baharat karışımı, ekmek kırıntısı, tuz ve karabiberi karıştırın. Ilık suyu yavaşça ekleyip yoğurun.

    Birer yemek kaşığı alıp ortasına parmağınızla bastırın. Birer küp kesilmiş mozzarella peyniri yerleştirip yuvarlayın. Tavaya alıp 2-3 dakika arkalı önlü kızartın. Ocaktan alıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 205 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

    Sosu için zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Sarımsakları ezip 1-2 dakika soteleyin. Geri kalan tüm malzemeleri ekleyip 9-10 dakika karıştırarak pişirin. Köfteleri fırından alıp tencereye ekleyin. 1-2 dakika karıştırıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

    Afiyet olsun.

  • FIRINDA HİNDİ SARMA TARİFİ

    Hazırlanma Süresi: 30 dakika

    Pişirme Süresi: 50 dakika

    Kaç Kişilik: 6 Kişilik

    Malzemeler:

    1 bütün hindi but (kemiği çıkarılmış ve hafifçe ezilmiş)

    10-12 arpacık soğan

    8-10 diş sarımsak

    1 dolmalık sarı biber

    1 dolmalık kırmızıbiber

    500 gr ıspanak

    3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

    Tuz

    Karabiber

    Kırmızı pul biber

  • Yapılışı:

    Kabuğu soyulmuş soğanları ikiye kesin.

    Sarımsakları soyup bütün bırakın. Biberleri temizleyin ve küp doğrayın. Ispanakları yıkayıp irice doğrayın.

    Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğan ve sarımsakları ekleyin. Birkaç dakika soteleyin.

    Ardından renkli biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Ispanakları ilave edin ve birlikte birkaç dakika daha çevirip tuz ve baharatlarını ekleyip ocaktan alın.

    Hindi budunu tezgaha yerleştirin ve hazırlamış olduğunuz ıspanaklı harcı içine yayın. Bir kenarından başlayarak dikkatlice sarıp rulo haline getirin. Rulonun açılmaması için fırın ipiyle birkaç yerinden bağlayın.

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında her tarafı kızarana kadar pişirin. Üzerini folyo ile kapatın ve fırın ısısını 170 dereceye düşürün ve 50 dakika daha pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.

    Afiyet olsun.

  • NAR SOSLU HİNDİ BUT TARİFİ

    Hazırlanma Süresi: 30 dakika

    Pişirme Süresi: 2 saat

    Kaç Kişilik: 2 Kişilik

    Malzemeler:

    2 adet hindi but  

    1/2 çay bardağı soya sosu

    2 su bardağı nar suyu

    1/2 çay bardağı un

    10 adet kuru kayısı (önceden suda bekletilmiş)

    10 adet kuru erik (önceden suda bekletilmiş)

    Tuz

    Taze çekilmiş karabiber

    1 dal taze kekik  

    Nar sosu için:

    1 su bardağı nar suyu

    2 su bardağı su

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı nişasta

    1-2 tutam tuz

  • Yapılışı:

    Hindi butlarını çukur bir kaba alın. Yarım çay bardağı soya sosu ile 2 su bardağı nar suyunu karıştırıp hindi etlerinin üzerlerine dökün. Bu sosun içinde bir gün boyunca buzdolabında marine ederek bekletin.

    Hindi etlerini narlı ve soya soslu sosta dinlendirdikten sonra suyunu süzün ve her tarafını una bulayın. Una buladığınız hindi etlerini büyük bir pişirme torbasına aktarın. Marine ettiğiniz sudan 1 çay bardağı kadarını, suda beklettiğiniz kuru meyveleri ve taze kekik yapraklarını ilave edin. Poşetin ağzını sıkıca kapatıp fırın tepsisine yerleştirin. Üzerinde birkaç yerinde kürdanla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 2 saat pişirin.

    Bu arada sosunu hazırlayın. Bunun için tereyağını eritip unu kavurun. Azar azar sıcak su ve nar suyu karışımından ekleyip sos kıvamına gelene dek kaynatın. En son tuzu ilave edip tatlandırın. Pişen hindiyi servis tabağına alın. Üzerine nar sosunu gezdirip servis yapın.

  • İÇ PİLAVLI KESTANELİ YILBAŞI HİNDİSİ

    Hazırlanma Süresi: 30 dakika

    Pişirme Süresi: 2 saat

    Kaç Kişilik: 8 Kişilik

    Malzemeler:

    1 hindi (5 kg’lık)

    1 soğan

    1 havuç

    1 kereviz

    2 defne yaprağı

    8 diş sarımsak

    2 yemek kaşığı tereyağı

    Sos için:

    2 yemek kaşığı soya sosu

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    Yarım çay bardağı bal

    3 yemek kaşığı biber salçası

    2 dal taze kekik

    8 diş sarımsak

    İç pilav için:

    500 gr pirinç

    2 soğan

    60 gr kuzu ciğeri

    10 gr dolmalık fıstık

    120 gr tereyağı

    1 yemek kaşığı tarçın

    1 yemek kaşığı toz şeker

    Tuz

    Karabiber

  • Yapılışı:

    Hindiyi geniş bir tencerede bol suyla, doğranmış soğan, havuç, kereviz ve defne yaprağı ile dağılmayacak şekilde 2 saat haşlayın.

    Hindiyi geniş bir tabağa alıp suyunu ayırın. Sos için gerekli malzemeleri bir kapta karıştırın.

    Haşladığınız hindinin her yerini kaplayacak şekilde üzerine ve iç kısmına sosu yayın. Sarımsakları ve birer parça tereyağını hindinin derisinin içine yerleştirin.

    İç pilav için, pirinci ılık suda 30 dakika bekletip yıkayın. Tencereye zar büyüklüğünde doğradığınız ciğerleri ilave edin. Dolmalık fıstıkları ekleyin.

    1-2 dakika kavurduktan sonra yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin. Soğanın rengi değişmeye başlayınca pirinci ekleyin. 7-8 dakika daha kavurduktan sonra baharatları ilave edin.

    Hindi suyunu ekleyip 10 dakika kısık ateşte pişirin. Ocağı kapatıp demlenmeye bırakın. Fırında pişirdiğiniz kestaneleri ekleyerek hindinin içine doldurun. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kapalı şekilde 3 saat pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 15-20 dakika dinlendirin.

    İç pilavlı ve kestaneli hindiyi, patates köftesi ve havuç mezesi ile birlikte servis edebilirsiniz.

  • HİNDİ ROSTO TARİFİ

    Hazırlanma Süresi: 1 saat

    Pişirme Süresi: 1 saat

    Kaç Kişilik: 8 Kişilik

    Malzemeler:

    Marinasyon için:

    10 tane karabiber

    1 yemek kaşığı taneli hardal

    1 tatlı kaşığı yenibahar

    4 yemek kaşığı zeytinyağı

    Garnitür için:

    1 bütün hindi rosto

    250 g arpacık soğan

    1 dolmalık kırmızı biber

    1 dolmalık sarı biber

    1 dolmalık yeşil biber

    2 baş sarımsak

    2 dal taze kekik

    Üzeri için:

    Taze kekik

  • Yapılışı:

    Marinasyon için, tane karabiber, taneli hardal, yenibahar, ve zeytinyağını yayvan bir kapta karıştırın. Hindi etini bu karışıma bulayıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

    Garnitür için, kabuklarını soyduğunuz soğan, ortadan ikiye böldüğünüz baş sarımsak ve jülyen doğradığınız renkli biberleri yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine alın. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve pişen hindi etini sebzelerin yanına alın. Tepsinin üzerini yağlı kağıt ile kapatıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin.

    Fırından alıp taze kekik dalları ile süsleyin. Sıcak servis yapın.

    Afiyet olsun.

  • YUFKALI HİNDİ KEBABI

    Hazırlanma Süresi: 50 dakika

    Pişirme Süresi: 50 dakika

    Kaç Kişilik: 6 Kişilik

    Malzemeler:

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 soğan

    500 g hindi göğüs eti

    1 çarliston biber

    1 çay bardağı mısır

    1 çay bardağı bezelye

    Tuz

    Karabiber

    Kırmızı pul biber

    2 yufka

    1 yumurtanın sarısı

    Susam

    Çörek otu

    Yapılışı:

    Zeytinyağını bir tavaya alıp ısıtın. İnce doğradığınız soğan, biber ve hindi etlerini tavaya alıp kavurun.

    Bezelye, mısır, tuz ve baharatları ekleyip, 4-5 dakika soteleyin. Ocaktan alın.

    Yufkaların aralarına yoğurt sürüp üst üste dizin ve dörde bölün. Orta boy bir kaseye, kenarlarından sarkacak şekilde bir yaprak yufka yerleştirin.

    İçine harçtan koyup, dışarıda kalan kısımları üstüne örtüp ters çevirin. Tüm yufkaları aynı şekilde hazırlayın.

    Yufkaları yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpin.

    Önceden ısıtılmış̧ 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

    Afiyet olsun.

  • PORTAKAL SOSLU HİNDİ BONFİLE

    Hazırlanma Süresi: 25 dakika

    Pişirme Süresi: 30 dakika

    Kaç Kişilik: 4 Kişilik

    Malzemeler:

    3 yemek kaşığı mısır unu

    4 parça hindi bonfile

    4 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

    3 portakalın suyu

    Tuz

    Karabiber

    2 portakal

    1 tatlı kaşığı bal

    1 yemek kaşığı kıyılmış frenk soğanı

  • Yapılışı:

    Mısır ununu düz bir tabağa alıp bonfilelerin her iki tarafını bulayın.

    Yapışmaz tavada yağı kızdırıp bonfileleri 3-4 dakika pişirin. Bir tabağa alarak bekletin.

    Aynı tavaya portakal suyu ve balı ekleyip kısık ateşte kaynatın. Kalan mısır ununu 2 yemek kaşığı su ile karıştırıp sosa ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

    Bonfileleri sosa ekleyin. Portakalları dilimlere ayırarak sosa ilave edin ve 3 dakika pişirin. Bonfileleri servis tabağına alarak haşlanmış sebzelerle sıcak servis yapın.

    Afiyet olsun.

  • ACI SOSLU ÇITIR HİNDİ KANADI

    Hazırlanma Süresi: 30 dakika

    Pişirme Süresi: 1 saat 10 dakika

    Kaç Kişilik: 4 Kişilik

    Malzemeler:

    1 kg hindi kanadı

    100 ml krema

    2 yemek kaşığı acı sos

    1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

    2 diş ezilmiş sarımsak

    1 kereviz sapı

    1-2 dal taze kekik

    Tuz

    Karabiber

    2 su bardağı cornflakes

  • Yapılışı:

    İlk olarak hindi kanatlarını haşlayın. Derin bir kapta krema, acı sos, ezilmiş sarımsak, ince doğranmış kereviz sapı, kekik, tuz ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.

    Hindi kanatlarını önce acılı sosa ardından cornflakese bulayın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.

    Acı soslu çıtır hindi kanadını, sebzeli bulgur pilavı ve soğan halkası ile birlikte servis edebilirsiniz. 

  • SEBZELİ HİNDİ BUT ŞİŞ

    Hazırlanma Süresi: 25 dakika

    Pişirme Süresi: 45 dakika

    Kaç Kişilik: 4 Kişilik

    Malzemeler:

    700 gr hindi but eti

    150 gr mantar

    100 gr arpacık soğan

    3/4 kırmızıbiber

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    2 yemek kaşığı limon suyu

    1 yemek kaşığı nar ekşisi

    2 diş ezilmiş sarımsak

    Yarım yemek kaşığı acı biber salçası

    Tuz

    Karabiber

    Pul biber

    Yapılışı:

    Hindi etlerini kuşbaşı doğrayın. Derin bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, soğan, salça, tuz ve baharatları karıştırın.

    Üzerine etleri, mantarları ve doğradığınız kırmızı biberleri ekleyip harmanlayın. Üzerini streç film ile kapatıp en az 3-4 saat dinlendirin.

    Etleri ve sebzeleri sırayla şişlere dizin. Izgarada veya yağsız tavada pişirin ve sunuma hazırlayın.

    Afiyet olsun.

  • IZGARA HİNDİ BUT

    Hazırlanma Süresi: 1 saat

    Pişirme Süresi: 6 saat

    Kaç Kişilik: 4 Kişilik

    Malzemeler:

    Hindi için:

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 kg hindi but eti

    1 çay kaşığı biberiye

    1 çay kaşığı kekik

    2 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    Yaban mersini sosu için:

    Hindi butlarının kemikleri

    1 soğan

    1 kereviz

    1 havuç

    4 diş sarımsak

    1 ml su 1 çay bardağı zeytinyağı

    3 yemek kaşığı yaban mersini reçeli

    1 çay bardağı kırmızı şarap

    Ekmek köftesi için:

    Yarım ekmek

    1 soğan

    2 diş sarımsak

    1 su bardağı süt

    6 fesleğen yaprağı

    2 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    150 gr tereyağı

    Kırmızı lahana için:

    1 küçük kırmızı lahana

    1 soğan

    1 elma

    1 su bardağı kırmızı şarap

    10 gr tereyağı

    1 su bardağı tavuk suyu

    2 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    Garnitür için:

    2 mandalina

    1 brokoli

    4 havuç

    6 mantar

    2 tatlı kaşığı esmer şeker

    1 çay kaşığı tuz

    Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yapılışı:

    Hindi etlerini kemiklerinden ayırıp zeytinyağı ve taze baharatlarla karıştırın. 1 gün buzdolabında bekletin. Etleri dört parçaya bölün. Önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte ızgarada pişirin.

    Ekmek köftesi için, soğan ve sarımsağı yemeklik doğrayıp tereyağında soteleyin. Ekmeği küp şeklinde doğrayın ve fırın ızgarasında kızartın.

    Soğan ve sarımsak ile karıştırın. Ilık süt, taze fesleğen, tuz ve biberi ekleyerek iyice karıştırın. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın ve suda haşlayın.

    Kırmızı lahanayı ince doğrayın. Elmayı küp şeklinde doğrayın. Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

    Kırmızı lahana ve şarabı ekleyerek pişirin. Tavuk suyunu ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra elmaları ekleyin. Suyu azalıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

    Hindi kemiklerini fırınlayın. Sebzeleri gelişi güzel doğrayıp soteleyin. Hindi kemiklerini ve kırmızı şarabı ekleyin. Şarap bitene kadar kaynatın.

    Su ilave edip 5 saat kısık ateşte kaynatın. Süzerek sebze ve kemiklerden ayırdığınız suya yaban mersini reçeli karıştırın.

    Şekeri tavada eritip mandalinaları ilave edin. 10 saniye çevirin ve tereyağı ilave ederek kenara alın. Sebzeleri tuzlu suda haşlayıp tereyağında soteleyin. Tuz, karabiber ekleyin.

    Izgara hindi butlarını pirinç pilavı ile birlikte servis edebilirsiniz.

    Afiyet olsun.

  • İÇ PİLAVLI VE KARAMELİZE PORTAKAL SOSLU HİNDİ

    Hazırlanma Süresi: 1 saat

    Pişirme Süresi: 4 saat

    Kaç Kişilik: 10 Kişilik

    Malzemeler:

    1 bütün hindi

    1 paket taze kekik

    1 paket taze biberiye

    2 limonun suyu

    Yarım çay fincanı ayçiçeği yağı

    1 bütün sarımsak

    3 soğan

    Tuz

    Karabiber

    Karamelize portakal için:

    2 portakal

    20 gr tereyağı

    20 gr toz şeker

    Kestaneli ve buğdaylı iç pilav:

    2 soğan

    5 diş sarımsak

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 kg haşlanmış buğday

    20 gr kuşüzümü

    20 gr tarçın

    30 gr tereyağı

    200 gr haşlanmış kestane

    Tuz

    Karabiber

    Yapılışı:

    Hindinin içerisine kekik, biberiye, sarımsak ve yarıya kesilmiş soğanları yerleştirin. Fırın ipiyle açık kısmı bağlayın ya da dikin.

    Limon suyu, ayçiçeği yağı, tuz ve karabiberi karıştırıp hindinin üzerine sürün. 180 dereceye ayarlı fırında 3-4 saat, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin.

    Karamelize portakal için; Portakal kabuklarını ince şeritler halinde doğrayın ve acılığı gidinceye kadar suyunu değiştirerek 3-4 defa kaynatın.

     

    Tereyağı ve şekeri tavada karamelize haline getirin. Portakal kabuklarını ekleyip karıştırın ve pişen hindinin üzerine yayın.

    Kestaneli ve buğdaylı iç pilav; Soğan ve sarımsağı ince doğrayıp zeytinyağında soteleyin.

    Buğday, kuş üzümü, tarçın, tuz ve karabiberi ekleyin. Gerekirse az su ilavesi yaparak kısık ateşte 15 dakika pişirin.

    Tereyağı ve kestaneleri ekleyip karıştırın ve hindinin yanında servis yapın.

    Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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