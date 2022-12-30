Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ
Hazırlanma Süresi: 30 dakika
Pişirme Süresi: 3 saat 30 dakika
Kaç Kişilik: 8 Kişilik
Malzemeler:
1 orta boy hindi
1 soğan
1 çorba kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 kahve fincanı ayçiçeği yağı
45 gr tereyağı
Yapılışı:
Sos için, soğanı soyup kıyın. Domates salçası, pul biber, kırmızı toz biber ve ayçiçeği yağını bir kasede karıştırın.
Karışımı fırça yardımıyla temizlenmiş hindinin her tarafına sürün. Oda ısısında yarım saat bekletin.
Fırının derecesini 170 dereceye ayarlayın. Hindiyi ızgaranın üzerine yerleştirip yaklaşık 3.5 saat eti pişirin.
Pişme sırasında üzerinin fazla kararmaması için folyo ile örtün. Hindi etini arada bir çevirerek pişirin.
Her saatte bir hindinin üzerine birkaç nohut büyüklüğünde tereyağı sürün. Hindi eti iyice pişince fırından alın.
Siyah ve beyaz üzümlerle veya dilediğiniz sebzelerle birlikte süsleyin.
Yılbaşı hindisini, pirinç pilavı ve patates salatası ile birlikte servis edebilirsiniz.
Yapılışı:
Derin bir kapta süt, zeytinyağı, salça, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Hazırladığınız sosu hindinin her tarafına sürüp üzerini streç filmle kaplayın. Buzdolabında 3-4 saat marine edin. Baldo pirinci yıkayın.
Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika bekletin. Tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ile ayçiçeği yağını ekleyip ısıtın.
Yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip kavurun. Tavla zarı büyüklüğünde doğradığınız ciğeri ve dolmalık fıstığı da ilave edin.
Suyunu süzdüğünüz pirinci ekleyip 2 dakika kavurun. 2 su bardağı suyu ilave edip karıştırın. Tuz, karabiber ve yenibaharı da ekleyin.
Pilavı suyunu çekinceye kadar pişirin. (Pilavın az pişmesi önemli). Pilavı ocaktan alıp üzerine maydanoz ve dereotu serpin.
Hindinin içine pilavı doldurun. Geniş ve derin bir fırın tepsisine hindi etini yerleştirin. Ayaklarını yanmaz bir ip ile bağlayın.
Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını üzerine sürün. Yarısına gelecek kadar su ekleyin. Üzerini önce yağlı kağıt sonra alüminyum folyo ile kapatın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında en az 3 saat pişirin. Pişerken ara ara kontrol edip yemeğin suyunu hindinin üzerine gezdirin.
Fırından çıkarmaya yakın üzerindeki yağlı kağıdı ve alüminyum folyoyu alıp kızarıncaya kadar pişirin.
Afiyet olsun.
Püf noktası: Hindinin kızarması için, dış kısmını tuz ve limonla ovalayın.