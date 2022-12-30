Yılbaşında ne pişirsem? Yılbaşı akşamı yemekleri ile yılbaşı sofranızı keyiflendirin!

TAVADA ANTRİKOT VE ISPANAKLI PATATES PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler

Eti için

2 adet antrikot (250'şer gramlık)

1/2 demet taze kekik

1 baş sarımsak

3 adet defne yaprağı

4 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı iri çekilmiş tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Ispanaklı patates püresi için

500 gram ıspanak

500 gram patates

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıcak süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Servisi için

1/2 adet küp doğranmış şeftali

1 adet dilimlenmiş mürdüm eriği

1/2 adet yufka

4 adet yenilebilir çiçek

Çok bekletmeyin. Belki ara sıcaklarla ana yemeklerin arasını uzak tutmayı seviyorsunuz ama bu grup bekletmeye gelmez, ana grup çünkü. Antrikot, patates püresi ve ıspanak...

Nasıl yapılır?

Kabukları soyulmuş patatesleri tuzlu suda haşlayın. Kaynayan suda patatesleri alın ve ıspanakları hızlıca haşlayın. 30 saniye sonra çıkartın ve buzlu suda formlarını korumaları için bekletin. Haşlanmış patatesleri ve iyice suyu sıkılmış ıspanakları, sıcak süt ve tereyağı ekleyip düşük devirde bir kaç tur püre kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Tuz ve karabiberi de ilave edin. Ispanaklı patates püresini sıkma torbasına alın ve bekletin.

Etleri, iyice ısınmış döküm tavada iki yüzünü de baharatlandırarak mühürleyin. Etler mühürlendikten sonra tavaya ortadan ikiye kesilmiş bir baş sarımsak, kekik ve defne yapraklarını atın. Tereyağınıda ilave edin ve kaşık yardımıyla tereyağını etlerin üzerine gezdirin. Servisinde kullanacağınız yufkayı, bu esnada önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika ısıtın.

Meyveleri de hafifçe soteleyip hazırlayın. Etin ön planda olduğu nefis bir tabak hazırlayın ve afiyetler olsun.