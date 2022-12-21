Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Yılbaşı rallisi geliyor mu?

Borsanın sonraki hedefi ne?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul oldu. Borsa şirketlerinin performanslarının ele alındığı programda hangi sektör ve hisselerin hedef fiyatlarına ulaştığı hangilerinin ulaşamadığı dile getirildi. Borsanın teknik anlamda analiz edildiği programda Usul, endeksin bir sonraki hedefini açıkladı.

Giriş: 21.12.2022 - 19:52 | Güncelleme: ABONE OL
Yılbaşı rallisi geliyor mu?
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul oldu. Borsa şirketlerinin performanslarının ele alındığı programda hangi sektör ve hisselerin hedef fiyatlarına ulaştığı hangilerinin ulaşamadığı dile getirildi. Borsanın teknik anlamda analiz edildiği programda Usul, endeksin bir sonraki hedefini açıkladı. Usul yatırıcıların teknik analizden nasıl faydalanabileceğine dair bilgiler paylaştı.

2022'DEN BEKLENTİLER GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Borsa İstanbul’da geride bırakmaya hazırlandığımız 2022'nın değerlendirildiği Borsanın Şirketleri'nde TEB Yatırım'ın Ocak 2022 strateji raporu ve gerçekleşmeleri ele alındı. Usul programda 2022 yılında hangi sektörlere daha çok ilgi olduğunu anlatarak 2023 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Borsa İstanbul'un Türk Lirası bazlı grafiğinin incelendiği programda bir süredir devam eden yükselen trendin sürüp sürmeyeceği sorgulandı. Endeksin dolar bazlı grafiğinin de incelendiği Borsanın Şirketleri'nde bankacılık endeksi ve banka dışı hisselerdeki yukarı yönlü momentumun devamına ilişkin riskler konuşuldu.

NEREDE DİKKATLİ OLALIM?

Usul programda Borsa İstanbul’da gelinen noktanın ardından endeksi destekleyen ve karşısında olan unsurları sayarak bu noktada nerede dikkatli olunması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı. Usul ayrıca Fed sonrası global piyasalardaki satışlardan yola çıkarak, bundan sonrası için özellikle S&P500 ve global piyasaların değerlendirdi. Programda ayrıca altın ve değerli metaller de ele alındı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evde bakım sigortası geliyor
Evde bakım sigortası geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.