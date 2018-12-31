Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü cadde yapılan ışıklandırmayla ışıl ışıl olurken, vatandaşlar caddede adeta insan seli oluşturdu.

ATLI POLİSLER GÖREVDE

Yeni yıla Taksim’de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim ve İstiklal Caddesinde tedbirler alındı. Atlı polisler de Taksim Meydanı’nda görev aldı.

İHA'nın haberine göre yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal’e gelenler adım atmakta bile güçlü çekti. 2019’a İstanbul’da girmek isteyen yabancı turistlerin de çoğunlukta olduğu görüldü.