Mobil canlı bilgi yarışması Hadi’de yılbaşı gecesinin kazananları belli oldu. 1.2 milyon kişinin katılımıyla rekor yarışmacı sayısına ulaşan Hadi, yılbaşı gecesi 201 bin 900 TL’lik para ödülü ve 201 bin 900 GB cepten internet dağıttı.

Toplam 33 bin 653 kişinin ödül kazandığı Hadi, yılbaşı gecesinde kendi rekorunu kırarak, Türkiye’de mobil uygulama üzerinden şimdiye kadar dağıtılan en yüksek para ödülünü verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Turkcell’in katkılarıyla düzenlenen yılbaşına özel Hadi’de hem katılım hem de ödül rekoru kırıldı.

SON SORUYA 107 BİN KİŞİ KALDI

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mobil uygulamalar üzerinden yapılan yarışmalarda şimdiye kadar dağıtılan en yüksek ödül olan 201 bin 900 TL, 33 bin 653 yarışmacı tarafından kazanıldı. Murat Dalkılıç’ın konuk olduğu, Müge Boz’un ve Merve Toy’un birlikte sunumuyla gerçekleşen yarışmada 1.2 milyon Hadi’ciden, son soruya 107 bin 480 kişi ulaşmayı başardı. Finalde sorulan ‘Yeni yılda bolca seyahat etmeyi dileyenlerin 31 Aralık gecesi sokaklarda boş valizle dolaştığı ülke neresidir?’ sorusuna ‘Kolombiya’ doğru yanıtını veren 33 bin 653 yarışmacı, yılbaşı gecesine özel para ödülü 201 bin 900 TL’yi paylaştı. Ayrıca 201.900 GB’lık cepten internete erişim hakkı da kazananlara dağıtıldı.”

7 MİLYON ÜYEYİ GEÇTİ

Hadi’nin 6 ayda 7 milyondan fazla üyeye ulaştığını söyleyen Hadi Kurucu Ortağı Emre Ulusoy da “Günde 40-45 bin kişi indirmeye devam ediyor. Bizim koyduğumuz en büyük hedef yılbaşında 1 milyon kişiyi aynı anda yarıştırmaktı. 201 bin 900 TL ödül dağıttığımız 31 Aralık 2018’de bu hedefimizin de ötesine geçtik” dedi.

Emre Ulusoy, “Spor, müzik, futbol gibi yarışmalarımız büyük talep görüyor. Dikey yarışma sayımız Ocak ayından itibaren artmaya devam edecek. Aile Hadisi ve Hadi Magazin bunlardan birkaçı” diye konuştu.