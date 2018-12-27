2019 yılına girmemize sayılı günler kaldı. İşini son güne bırakanları ve kararsız olanları 'yılbaşında ne giyeceğim?' telaşı sardı. Tek parça olması sebebiyle daha kolay kombinlenebilen elbiselerin, yılbaşı elbisesi arayanlar için kaçış noktası olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu sene pullu, payetli elbiseler oldukça moda. O zaman yeni yılın trendlerine de uygun kırmızıların, siyahların ağırlıkta olduğu yılbaşı elbise ve kıyafetlerine göz atalım...