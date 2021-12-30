Hayalet Avcıları II 1989

(Ghostbusters II)

1984 tarihli ilk filmin devamı... Şehri hayaletlerden kurtaran kahramanlarımız, 5 yıl sonra ne yazık ki işlerini, prestijlerini kaybetmiş ve sıradan işlerde çalışmaya başlamışlardır... Ne var ki, kötü enerjiden beslenen hayaletler bir kez daha şehri ele geçirmek için harekete geçecek ve bizimkiler yeniden iş başı yapmak zorunda kalacaklardır...