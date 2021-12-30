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Yılbaşı Gecesi İzlenecek Filmler 2022: Yılbaşı Gecesi İzlenecek Filmler Hangileri?

2022 yılbaşı öncesi heyecan gittikçe artmaya başladı. Yurt genelinde bu özel geceyi evlerinde geçirecek milyonlarca vatandaşımız, şimdiden yılbaşında izlenecek filmlere ilişkin aramalar yapıyor. İşte 2022 yılbaşı gecesinde izlenecek en güzel filmler...

30.12.2021 - 13:36 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Altına Hücum 1925
    (The Gold Rush)

    Charlie Chaplin'in yazıp yönettiği ve oynadığı “Altına Hücum” deyince, akla önce kar fırtınasında geçen kulübe sahneleri ve orada verilen yaşam mücadelesi gelir... Ama filmin kasabada geçen ve “küçük serseri”nin kalabalık içindeki yalnızlığını anlatan ikinci bölümde unutulmaz bir yeni yıl sahnesi vardır. “Küçük serseri” âşık olduğu kızı ve arkadaşlarını, yeni yıl gecesinde küçük kulübesinde yemeğe çağırır. Bir madencinin kendine emanet ettiği kulübede bütün hazırlıkları yapar, sofrayı hazırlar ve konuklarını beklemeye başlar...

  • Unutamadığım Aşk 1957
    (An Affair to Remember)

    Türkiye'de 1960 yılının şubat ayında gösterime giren “An Affair to Remember”, Hollywood'un klasikleşmiş romantik filmlerden biridir. Okyanus yolculuğundaki bir gemide tanışan Nickie (Cary Grant) ve Terry (Deborah Kerr), birbirlerine çılgıncasına âşık olurlar ama ne yazık ki her ikisi de başka kişilerle nişanlıdır. O gemiden iki sevgili olarak inip, yeni bir hayata başlamaları mümkün değildir.

  • Garsoniyer 1960
    (The Apartment)

    Usta yönetmen Billy Wilder'ın imzasını taşıyan bir klasik... En iyi film, yönetmen ve senaryo dahil 5 dalda Oscar alan “Garsoniyer”, evini çalıştığı şirketin üst düzey yöneticilerine garsoniyer olarak tahsis eden C.C. Baxter'in (Jack Lemmon) komik olduğu kadar acıklı öyküsünü anlatır.

  • Soyguncular 1960
    (Ocean's 11)

    Steven Soderbergh'in George Clooney ve Brad Pitt gibi yıldızlarla çektiği yeni Ocean serisinin, 1960'lı yıllardaki orijinal filmi unutturduğu söylenebilir... Yeni nesillerin pek bilmediği “Ocean's 11”, o yıllarda “Rat Pac” olarak anılan Frank Sinatra, Dean Martin ve Sammy Davis'in birlikte oynadığı eğlenceli ve sürükleyici bir soygun filmiydi.

  • Poseydon Macerası 1972
    (The Poseidon Adventure)

    1970'lerin en popüler felaket filmlerinden biri olan “Poseydon Macerası”, lüks yolcu gemisinde yeni yıl gecesini kutlamak için bir araya gelen insanların yaşanan bir kaza sonrasında verdiği ölüm kalım mücadelesini anlatıyor.

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