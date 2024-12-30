4. ÇILGIN OFİS PARTİSİ (2016)

Son yılların başarılı yılbaşı filmleri arasında yer alan Çılgın Ofis Partisi, yılbaşı ve Noel ruhunu en eğlenceli şekilde iliklerinize kadar hissettirecek. Clay (T.J. Miller), çalıştığı departmanın kapatılmaması için en büyük müşterinin gözünü boyamak durumundadır ve bunun en etkili yolunun, CEO'nun tüm itirazlarına rağmen şirkette çok büyük ve ses getiren bir parti düzenlemek olduğunu düşünür...

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