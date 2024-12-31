Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık 2024 bu akşam TV'de programlar olacak? İşte kanalların yılbaşı TV yayın akışı
Yeni yıl heyecanı sürerken yılbaşı gecesi televizyonda birbirinden iddialı yapımlar yer alacak. 31 Aralık Salı kanalların tv yayın akışı bugünü evinde geçirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kanal D, Star TV, TV8, Show TV, Atv gibi birçok kanalda dizilerin çoğu yayınlanmayacak ve yerlerini yılbaşı özel programlara bırakacak. Peki Yılbaşı akşamı televizyonda neler var, 31 Aralık 2024 bu akşam TV'de programlar olacak? İşte kanalların yayın akışları
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Yılbaşı akşamı yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Her biri reytinglerde birinci olabilmek adına kıyasıya yarışırken hangi yapımın en çok izlendiği de merak konusu oldu. İşte 31 Aralık kanalların yılbaşı TV yayın akışı
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SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
06:45 Siyah Kalp
09:45 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
01:00 Yılbaşı Sürprizi
03:45 Bahar
31 ARALIK 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
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TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
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ATV KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
00:30 Bir Gece Masalı
03:10 Aldatmak
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KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Taş Kağıt Makas
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TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.40 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Masumlar Apartmanı
17.00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
00.15 ABU TV Şarkı Festivali
02.20 Leyla ile Mecnun
03.40 Yeşil Deniz
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STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Hayat
22:30 Alice Müzikali
00:30 Alice Müzikali
02:15 Neşeli Hayat
03:45 Türk Müziği
04:45 Söz
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