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        Haberler Bilgi Magazin Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık 2024 bu akşam TV’de programlar olacak? İşte kanalların yılbaşı TV yayın akışı

        Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık 2024 bu akşam TV'de programlar olacak? İşte kanalların yılbaşı TV yayın akışı

        Yeni yıl heyecanı sürerken yılbaşı gecesi televizyonda birbirinden iddialı yapımlar yer alacak. 31 Aralık Salı kanalların tv yayın akışı bugünü evinde geçirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kanal D, Star TV, TV8, Show TV, Atv gibi birçok kanalda dizilerin çoğu yayınlanmayacak ve yerlerini yılbaşı özel programlara bırakacak. Peki Yılbaşı akşamı televizyonda neler var, 31 Aralık 2024 bu akşam TV'de programlar olacak? İşte kanalların yayın akışları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:19
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        • 1

          Yılbaşı akşamı yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Her biri reytinglerde birinci olabilmek adına kıyasıya yarışırken hangi yapımın en çok izlendiği de merak konusu oldu. İşte 31 Aralık kanalların yılbaşı TV yayın akışı

        • 2

          SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

          06:45 Siyah Kalp

          09:45 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          01:00 Yılbaşı Sürprizi

          03:45 Bahar

          31 ARALIK 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 3

          TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

          06:00 Dizi

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

          11:00 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

          02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          04:30 Aramızda Kalmasın

        • 4

          ATV KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

          06:00 Hercai

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Can Borcu

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

          00:30 Bir Gece Masalı

          03:10 Aldatmak

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

          07:00 Afili Aşk

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Annem Ankara

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Şarkılar Bizi Söyler

          01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

          03:00 Zalim İstanbul

          05:00 Taş Kağıt Makas

        • 6

          TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

          06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06.40 Hayallerinin Peşinde

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.35 Masumlar Apartmanı

          17.00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

          00.15 ABU TV Şarkı Festivali

          02.20 Leyla ile Mecnun

          03.40 Yeşil Deniz

        • 7

          STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Neşeli Hayat

          22:30 Alice Müzikali

          00:30 Alice Müzikali

          02:15 Neşeli Hayat

          03:45 Türk Müziği

          04:45 Söz

        • 8
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