Yılanın sazan avı kamerada
Kars'ın Akyaka ilçesindeki derede yılanın balığı avladığı anlar görüntülendi. İri boyutlardaki sazanı suda yakalayıp uzun süre karaya çekmeye çalışan yaklaşık 1,5 metrelik yılan, yutamadığı avını bırakıp otlarla kaplı alanda gözden kayboldu.
Giriş: 20.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:08
AA muhabiri, Kars'ın Akyaka ilçesindeki Şahnalar Kanyonu'nda bulunan derede sazan avlayan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı kamerayla kayıt altına aldı.
İri boyutlardaki sazanı ağzıyla suda yakalayıp uzun süre karaya çekmeye çalışan yılan, yutamadığı avını bırakıp otlarla kaplı alanda gözden kayboldu.
Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, yılanın balık avını şaşkınlıkla izledi.
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