Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yılanın sazan avı kamerada | Son dakika haberleri

        Yılanın sazan avı kamerada

        Kars'ın Akyaka ilçesindeki derede yılanın balığı avladığı anlar görüntülendi. İri boyutlardaki sazanı suda yakalayıp uzun süre karaya çekmeye çalışan yaklaşık 1,5 metrelik yılan, yutamadığı avını bırakıp otlarla kaplı alanda gözden kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılan, sazana güç yetiremedi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AA muhabiri, Kars'ın Akyaka ilçesindeki Şahnalar Kanyonu'nda bulunan derede sazan avlayan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı kamerayla kayıt altına aldı.

        İri boyutlardaki sazanı ağzıyla suda yakalayıp uzun süre karaya çekmeye çalışan yılan, yutamadığı avını bırakıp otlarla kaplı alanda gözden kayboldu.

        Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, yılanın balık avını şaşkınlıkla izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kars
        #yılanın sazan avı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Habertürk Anasayfa