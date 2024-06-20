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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yıkılmaması mucize! Alpargün Apartmanında 96 kişi böyle öldü - Adana haberleri | Son dakika haberleri

        Yıkılmaması mucize! 6 Şubat'ta KKTC'ye kaçmış! 96 kişi böyle ölmüş!

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adana'da yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nda; kolonlarda yeterli miktarda demir kullanılmadığı, perde uçlarında demir bulunmadığı ve betonun da kalitesiz olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:41
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        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
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        Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde; Adana'nın Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 14 katlı Alpargün Apartmanı yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi.

        6 ŞUBAT'TA KKTC'YE KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre depremin olduğu gün Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün KKTC’ye kaçtı. Yapılan soruşturma sonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan müteahhit Hasan Alpargün, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olup 13 Şubat’ta Türkiye’ye getirilerek tutuklandı.

        LEFKOŞA'DA DAİRE ALMAYA ÇALIŞTI

        Müteahhit Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

        BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN 46 SAYFALIK RAPOR

        Hasan Alpargün’ün Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürürken, mahkeme heyetince binanın yıkılması ile ilgili Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden istenen bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren 6 öğretim üyesinin hazırladığı 46 sayfalık bilirkişi raporunda, Alpargün Apartmanın neden yıkıldığı ile ilgili teknik bilgiler yer aldı.

        KOLONLAR ÜST KATLARA DOĞRU KÜÇÜLMÜŞ

        Apartmanın bazı kolonlarında yeterli miktarda demir kullanılmadığına dikkat çekilen raporda, “Kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

        BİNANIN BETONU KALİTESİZ ÇIKTI

        Yıkılan binanın, yapıldığı yılda yürürlükte bulunan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirtilen raporda, binadan alınan karot numunelerinde gerçekleştirilen deneylerde, kullanılan betonun da kalitesiz olduğu ifade edildi.

        DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYULMAMIŞ

        Betonun en düşük basınç dayanım şartını sağlayamadığı, yapı imalatında projede yer almayan detayların olduğu, deprem yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edildiği kaydedildi.

        22.5 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

        ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen müteahhit Hasan Alpargün’ün yargılanmasına 27 Haziran’da devam edilecek.

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        #adana
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