Yılan yağı, kökeni Antik Mısır dönemine dayanan ve yılandan elde edilen doğal bir yağ çeşididir. Yüksek omega 3 oranına sahip bu yağın cilt için birçok faydası olduğu tespit edilmiştir. Çok uzun yıllardır alternatif tıp alanında kullanılmakta olan yılan yağı son yıllarda tekrar popüler hale gelmiştir. Yılan yağının faydaları, yararları ve zararları ile birlikte bu yağ ile ilgili merak edilen birçok noktayı yazımızda sizler için derledik. Merak edilenleri yazımızda okuyabilirsiniz.

Yılan Yağının Faydaları

Son yıllarda popüler olan yağ çeşitlerinden biri yılan yağının kökeni çok eski uygarlıklara dayanmaktadır. Eski çağlardan günümüze kadar birçok derde şifa olan ve güzellik iksiri olarak bilinen yılan yağı neye iyi gelir, yılan yağı ne işe yarar gibi bilgileri birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Yılan yağı, Son yıllarda alternatif tıp alanında yeniden popüler hale gelmiş bir üründür.

Yılandan elde edilen bu yağ korkulan bir hayvandan elde edilmesi sebebiyle bazı insanlarda çekincelere sebep olsa da faydalarını duyan insanlar için ilgi çekici hale gelmektedir. Yılan yağı yararları birçok kişi tarafından araştırılan konular arasındadır. Ayrıca insanlar yılan yağı saçı hızlı uzatır mı, yılan yağı sakalı uzatır mı gibi soruların da cevabını merak etmektedir. İşte tüm bu soruların cevapları ve yılan yağı yararları:

Yılan yağı iyi bir nemlendirici olması sebebiyle ciltteki kırışıklıkların önlenmesi ve giderilmesinde etkilidir.

Yaşlanma belirtilerinin önüne geçmesiyle ünlü bir yağdır.

Cilt sağlığı üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

Ciltteki izlerin ve lekelerin giderilmesini sağlar.

Saçların kolay uzamasında önemli bir rol oynar.

Saçların seyrekleşmesi probleminin giderilmesine yardımcı olur.

Kaşlar ve sakalların seyrekleşmesi problemlerini çözer.

Saçların kırıklarını onararak daha canlı, parlak ve sağlıklı saçlar elde edilmesini sağlar.

Saçların beyazlaması birçok kişi için rahatsız edici olabilmektedir. Yılan yağı içindeki maddelerle bunun önüne geçer ve saçların daha geç beyazlamasını sağlar.

Yılan yağı saç ve sakalları güçlendirerek hızlı uzamasını sağlar.

Yılan Yağı Nasıl Kullanılır?

Cildi, saçları, sakalları ve kaşları güzelleştiren yılan yağının nasıl kullanılacağı merak konusu olmaktadır. Ciltle ilgili birçok probleme deva olan yılan yağı problemli bölgelere sürmek suretiyle kullanılır. Eğer saç için kullanılacaksa temiz saça uygulanır ve bir süre bekletilerek iyice durulanır. Şampuanların içine eklenerek de kullanılması mümkündür. Yılan yağının uygulanırken cilde fayda sağlayan başka yağlarla eşit miktarlarda karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Haftada birkaç kez kullanılabilen bir yağdır.

Yılan Yağının Zararları

Birçok konuda fayda sağlayan bazı ürünler aynı zamanda zararlı da olabilmektedir. Bu nedenle yılan yağının zararları da merak edilmektedir. Bu yağ çeşidinin bilinen bir zararı olmasa da alerjik bünyeye ve hassas cilde sahip olan insanların çok dikkatli kullanması ve kullanmadan önce doktora danışmaları önerilmektedir. Ayrıca bu yağ çeşidi oral yolla kullanılamayan bir yağ çeşididir. Yiyeceklerle birlikte, yemeklere eklenmek suretiyle kullanılamaz. Yalnızca cilt, saç, sakal, kaş ile ilgili problemlerde kullanılması gerekir.