Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika "Yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyorum" | Son dakika haberleri

        "Yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyorum"

        MHP lideri Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 17:25 Güncelleme: 10.08.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini bildirdi.

        Gülseven Medya Grubundan yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100, Show Radyo, Radyo Viva gibi medya kurumlarını bünyesinde barındıran Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i kabul etti.

        MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yer aldı. Devlet Bahçeli, TV100 ailesine basın camiasında sürdürdüğü başarılı faaliyetler için teşekkür etti.

        REKLAM

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, kabulde, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

        TBMM'de faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını önemsediklerini belirten Bahçeli, tüm siyasi partilerin de çalışmalara destek vermesinin önemini vurguladı.

        Terör örgütü PKK'nın, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının, beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını aktaran Bahçeli, "Barışın tek kanatlı bir kuş olmadığının" altını bir kez daha çizerek, silahları gömmeyip, yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu kaydetti.

        Bahçeli, silahı gömmenin sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğine ancak yakmanın "Bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz" anlamını taşıdığına dikkati çekti.

        Türk milletinin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Bahçeli, barış ikliminin artık vücut bulması için MHP olarak samimiyetle çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

        REKLAM

        Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşların da terörün bitirilmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğine işaret ederek, bu çalışmalara istisnasız şekilde destek vermelerinin Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu kaydetti.

        Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşında bir gencin, gece vakti elinde dondurmayla gezdiği görüntüleri yakın zamanda televizyonda izlediğini belirten Bahçeli, bu görüntülerin dahi yakın döneme dair umut verici gelişmeleri gösterdiğini dile getirdi.

        Bahçeli, vatandaşların her yerde terör endişesi olmadan huzur içerisinde yaşamasının zamanının geldiğini vurguladı.

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti.

        Görüşmede, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven de başta Diyarbakır olmak üzere, bölgede yaşayan tüm vatandaşların, terörü bitirmek üzere sergilediği duruştan ötürü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye minnettar olduğunu, bunu bizzat gözlemleyerek tecrübe ettiğini aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!
        16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        Grok Taylor Swift'i soydu
        Grok Taylor Swift'i soydu
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa