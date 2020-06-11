Uzun yıllar TRT’de yer alan ve emekli olduktan sonra da Son Krifos, Kutsal İkona ve Kalaycı Hilmi Destanı kitaplarını kaleme alan Gümüşhaneli gazeteci-yazar Turgay Bostan, memleketi Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki bir inşaat alanında bulduğu ve kilise kapısı olduğu değerlendirilen parçaları Gümüşhane Müzesi yetkililerine teslim etti.
İHA'nın haberine göre konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir de açıklama yaparak herkesi bu tür eserleri müzeye teslim etme çağrısında bulunan Bostan, “Şehrimiz kadim kültürlere eşlik etmiş nadide yurt köşelerimizden biri. Hemen her köyümüzde birçok tarihi eser zamanın yıkıcılığı ve definecilerin acımasızlığı sebebiyle yok olup gidiyor. Onlar yok olurken aslında, tarihimiz, kültürümüz ve geçmişimizde yok oluyor. Gelin ecdat yadigarı bu eserlere sahip çıkalım, koruyalım. Bulduğumuz değerli tarihî eserleri müzemize teslim edelim” dedi.
Taşları nasıl bulduğunu da anlatan Bostan, “Torul ilçesinde bu kilisenin varlığını bir dostumdan öğrendim. 1. Dünya Savaşı esnasında Torul tamamen yanmış, yıkılmış geriye Torul palangası ve Santalı müteahhit Nikos tarafından 1903 yılında yapılan Torul köprüsünden başkaca bir tarihi eser kalmamıştı. Eski Torul konakları diyeceğimiz evlerin ise çoğu 1918'de sonlanan Rus işgalinden geriye kalmıştı. Şimdi bu evler de çarpık yapılaşma ve bağımsızlığın kurbanı olmuş, bir bir yıkılarak ya da yerine yüksek katlı binalar kondurularak tarihten silinmiştir. 2017'nin yazında, bu eski konaklardan birinin yanından geçerken dostum Panagiotis binanın duvarlarına bakıp 'Bu köşe taşları, Aya Sofia'dan alınmış' demişti.
Bu bilgi kulağıma yer etmiş o binanın yanından geçerken, taşları sık sık incelemiştim. Bu yaz geldiğinde o bina yıkılmıştı. Arabamı harabelerin yanına park etmiş, etrafa bakınırken gözüme üzerinde kuş, üzüm, kartal, haç gibi Hristiyanlık sembolleri bulanan bir taş çarptı. İlk aklıma gelen bu taşın eski Ardasa Kilisesi Aya Sofia'ya ait olacağıydı. Taşı hemen muhafaza altına aldım. Fotoğraflarını çekerek, Panagiotis Stavretes'e gönderdim. Mesajında bu parçanın kilisenin kapısının bir parçası olabileceğini söyledi. Geriye yapacak tek şey kalmıştı. Tahminimde en az 100-120 yıllık bu eseri devlete teslim etmekti. Önce Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir'i aradım. Beni Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Arkeolog Elif Şişman Öktem'le görüştürdü. 10 Haziran çarşamba günü Gümüşhane'ye giderek bu nadide tarihi eseri bir 'teslim tutanağı' düzenleyerek, müzeye teslim ettim” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!