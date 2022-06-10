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Son dakika: Yıkılan kaçak yapıların altından tarih çıktı - Güncel Haberler

Yıkılan kaçak yapıların altından tarih çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. Kaçak yapıların yıkıldığı bölgede, 2'nci yüzyılda kullanılan, 6 dönümlük uluslararası ticaret alanı olan liman agorası ve 170 metrelik liman caddesi ortaya çıkarıldı

10.06.2022 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, farklı medeniyetlere ait izler gün yüzüne çıkarılıyor.

     

  • DHA'nın haberine göre geçen yıl sonunda bir evin altından çıkarılan ve 7'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen sinagog, bölgede Yahudilerin de büyük oranda yaşadığının kanıtı olarak kabul edilmişti.

     

  • Antik dönem Pamfilya'nın önemli liman kentlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side'de, arkeolojik kazılar 2014 yılında alanın 1'inci derece sit alanından kentsel ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanına çevrilmesi ile hız kazandı.

     

  • Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılırken, tarihi yapıların hangi döneme ait olduğu da bilimsel çalışma ile belirleniyor.

     

  • 35 kişilik ekibiyle alandaki kazı çalışmalarını yürüten Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, özel mülkiyetteki parsellerin sahiplerinin de desteğiyle yıkım sürecini hızlandırarak kazıların daha hızlı ilerlediğini söyledi.

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