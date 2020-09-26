Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ise şu sözlerle Demet Akalın'ı topa tuttu:

Şevval'in annesi yaşında. Biraz ayıp kaçıyor, kendi kızı yaşında. Allah daha çok işlerini arttırsın ama herkes kendi hayatına baksın. Kimse profesör değil.

Kimseden ahlak öğrenecek değiliz. Herkes kendi ahlakına baksın. Biz kötü bir şey yapmıyoruz ama yine de verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.